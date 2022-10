209.95 CHF

Depuis sa création il y a plus de 45 ans, la Blazer n'a cessé de se réinventer, mais on peut dire sans trop s'avancer que vous ne l'avez jamais vue comme ça. Née d'une collaboration avec le designer japonais Yuta Hosokawa et sa marque READYMADE, cette version présente des volumes déformés et un look façon DIY qui reprend l'ADN même de ce modèle tout en apportant un style artisanal à cette silhouette intemporelle.

Sur l'empeigne, les revêtements rendent hommage au penchant de READYMADE pour l'utilisation de matières ayant déjà servi, dans le but de créer quelque chose de nouveau. Les motifs façon camouflage et la mousse apparente apportent une touche de nouveauté au col et à la languette, tandis que le Swoosh au milieu du pied affiche des proportions retravaillées, en clin d'œil à une version OG du logo de 1971. Plus bas, la semelle intermédiaire angulaire se compose de mousses Nike standard et d'environ 15 % de caoutchouc Nike Grind. Cela signifie que la chaussure a été fabriquée avec diverses matières provenant de déchets de fabrication et de sneakers usées qui auraient sinon été jetés.

SKU : CZ3589-100