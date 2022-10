Le troisième et dernier modèle du partenariat Air Max 90 BSMNT rend hommage à Londres. Entre les gratte-ciel de verre et les tours de béton, les âmes créatives de la capitale britannique s'activent et réunissent divers styles et cultures pour créer cette ambiance unique si caractéristique. C'est une ville faite de milliers de tribus, mais on s'y sent comme dans une grande famille.