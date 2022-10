Vous vous souvenez à quoi ressemble le futur ? La Spiridon Cage 2 affiche un style du début du millénaire intact, presque identique au modèle original lancé en 2003, mais avec un look encore plus stylé et confortable. Le nom de la chaussure vient de l'unité Air « comprimée » au niveau du talon, qui reprend non seulement ce look du début des années 2000, mais qui offre également la foulée confortable qui a fait le renommée de la technologie Zoom Air. Ce modèle est réalisé dans un daim premium et un nubuck synthétique perforé associés à un Swoosh métallique. Le coloris de cette nouvelle édition s'inspire des tons naturels de la Terre, offrant ainsi une toute nouvelle version d'un classique OG.