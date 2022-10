Plongez au cœur de la longue histoire des incroyables innovations de Nike avec la Air Max Plus 2, une expérience Tuned Air qui offre des looks inspirés de la piste au confort inégalable. Ce modèle est doté d'une empeigne avec un dégradé de Vert ombre, de Bleu mérite et d'Argent métallique, ainsi que de détails réfléchissants et d'accents en TPU. Le mesh ultra-résistant ajoute une touche moderne à un modèle au style rétro.