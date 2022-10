En 1990, la ligne Air Max connaît un bond en avant spectaculaire avec le lancement d'une silhouette qui dépasse rapidement son but premier de course à pied haute performance. Les plus jeunes connaissent peut-être cette sneaker sous le nom de « Air Max 90 », mais dès ses débuts, ce modèle a été considéré comme une évolution de la Air Max originale de 1987, et un nom plus adapté lui a été donné : Air Max 3.

Cette édition rend hommage à cette silhouette intemporelle en reprenant son surnom d'origine tout en restant parfaitement fidèle aux détails du premier modèle. Cette chaussure intègre notamment une semelle intermédiaire en mousse fuselée et une unité Air encapsulée sous l'avant-pied, avec un motif d'adhérence en caoutchouc revisité. Elle se pare du coloris bleu laser OG, et de nouvelles matières ont été ajoutées, à l'instar d'un nylon brillant et d'un cuir synthétique doux et résistant. Cette nouvelle version est même présentée dans une boîte Air Max OG, accompagnée d'une étiquette rétro.