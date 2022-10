219.95 CHF

La Nike x Travis Scott Air Max 270 « Cactus Trails » reflète la manière dont Travis Scott fait appel à son imagination débordante pour fuir la réalité et se perdre dans son monde en compagnie de ses fans. Ce modèle associe le style emblématique des années 90 à un effet usé offrant une sensation de confort. La base peinte de la mousse apparente affiche des tons bruns, brun clair et orange qui font écho à l'univers du trail. Cette palette de couleurs révèle aussi la fascination de Travis Scott envers le style vintage.

La semelle intermédiaire comporte une mousse Nike React associée à une unité Air au talon visible à 270 degrés. Les vagues présentes sur l'empeigne agissent comme une extension des rainures intégrées à la semelle intermédiaire. Le tissu Fleece apporte quant à lui plus de style et de confort au niveau de la cheville. Le logo Cactus Jack apparaît sur la languette au talon ainsi que sur la semelle de propreté, tandis qu'un stoppeur de lacets aux couleurs rétro vient orner la languette avant. Versions disponibles pour Adulte, Jeune enfant et Petit enfant.