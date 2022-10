Allez ! Allez ! Allez ! Jordan et le Paris Saint-Germain s'associent à nouveau, cette fois pour une version revisitée de la AJ5. L'inscription « PANAME » est visible sur l'ensemble de la silhouette, tandis que la semelle extérieure glacée affiche un double logo Jumpman et PSG au niveau du talon. Alliant les meilleurs éléments du modèle d'origine, tels que les lacets avec stoppeurs, le cuir premium et l'emblématique semelle intermédiaire à pointes, à la sophistication de la mode parisienne (avec le sceau en « cire » sur le talon), cette chaussure attirera les regards à chaque pas.

SKU : DX6325-204