259.95 CHF

Qu'est-ce qu'une couleur ? Un style convoité, toute une histoire et suffisamment de caractère pour rehausser votre tenue entière. Des touches Infrarouge ramènent sur le devant de la scène cette chaussure sortie en 1989. La couleur fluo électrique, rendue célèbre par un autre classique de Tinker Hatfield, se marie parfaitement aux différentes nuances de gris pour un look audacieux et facile à porter. Les « ailes » uniques vous permettent de personnaliser les lacets, les détails noir boostent le contraste et attirent l'attention sur les touches Infrarouge, tandis que l'amorti Air offre le confort exceptionnel que vous aimez tant. Enfilez la Air Jordan 4 et laissez-la parler pour vous.

SKU : DH6927-061