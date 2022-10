Si vous n'arrivez pas à rattraper le petit bonhomme en pain d'épice, vous aurez au moins la possibilité de jeter votre dévolu sur cette réédition très convoitée. Revisitant le célèbre coloris lancé en 1999, la AJ14 « Light Ginger » se pare d'un cuir de qualité supérieure pour des sensations et un look exceptionnels. L'unité Zoom Air à l'avant-pied et au talon vous donne l'impulsion dont vous avez besoin pour garder une longueur d'avance. Alors, allez-y et procurez-vous-en une paire. C'est le dernier modèle signature que MJ a porté sur le terrain pour l'équipe de Chicago.

SKU : 487471-701