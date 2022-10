La Air Jordan 12 marque le retour du célèbre modèle de Tinker Hatfield sorti en 1996, le premier de la gamme signature à intégrer l'amorti Zoom Air. Les matières premium dans l'empeigne et le tout nouveau coloris Stealth créent un look de saison, tandis que des détails recherchés comme les œillets métallisés sur le dessus (chacun orné d'un mini Jumpman) et le logo ton sur ton rappellent l'empreinte de MJ.

SKU : CT8013-015