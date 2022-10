Notre premier partenariat avec la marque parisienne Jacquemus respire l'air frais de la montagne et l'élégance des défilés. Associant l'esthétique rétro des chaussures de trail ACG (avec notamment des éléments du modèle Humara original de 1997) à des matières haut de gamme et une conception inédite, elle présente un look polyvalent tout en légèreté que vous allez adorer. Rien n'a été laissé au hasard : de la semelle intermédiaire enveloppée de daim synthétique aux embouts de lacets surdimensionnés en passant par le Swoosh en métal audacieux, tout est dans les détails. Et bien sûr, l'amorti Air au talon et à l'avant-pied vous donne cette impression tellement agréable de marcher sur un nuage. Du sentier le plus corsé à la guest list la plus sélect, vous trouverez toujours votre chemin avec la Air Humara x Jacquemus.

SKU : DR0420-001