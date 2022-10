Un coloris Roche calcaire facile à porter. Des renforts impeccables et foulonnés. Que demander de plus ? Cette version revisitée du grand classique offre un style intemporel et 100 % basket. Sa semelle extérieure Jaune gomme contraste par rapport à la semelle intermédiaire Blanc sommet, avec pour touche finale un logo en relief. Enfin, le rembourrage au niveau de la cheville et l'amorti Air vous apportent tout le confort que vous ailmez.

SKU : DV7585-200