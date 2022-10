219.95 CHF

Nous nous sommes associés à Billie Eilish pour faire entrer la AF1 dans une nouvelle ère. Avec au moins 8 % de Nike Grind dans la semelle extérieure et un cuir nubuck synthétique doux (fabriqué à partir de matières recyclées), ce modèle associe le style au respect de l'environnement. Les quatre straps supplémentaires et les détails métalliques modernisent la silhouette et le design ample représente le style signature de Billie. Faites-vous entendre où que vous alliez.

SKU : DM7926-300