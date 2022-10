On ne peut pas arrêter le temps, mais la Air Force 1 « Fresh » ne prend pas une ride. Facile à nettoyer, le cuir souple et texturé permet de dissimuler les plis. Le logo en relief remplace les étiquettes tissées, tandis que les lacets supplémentaires vous permettent de déguster sans crainte votre beignet à la confiture. Enfin, la semelle de propreté perforée vous offre aération et respirabilité. Vous n'avez désormais plus d'excuses pour ne pas porter de sneakers blanches.

SKU : DM0211-100