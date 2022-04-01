Les guides derrière les adeptes du running ayant une déficience visuelle

« Le ou la pacer doit être plus rapide que le runner ou la runneuse souffrant de déficience visuelle pour veiller à ce qu'il ou elle puisse courir en toute sécurité et progresser », explique Yachi. Il est le plus ancien partenaire de course de Youyou, et ensemble, au-delà de l'entraînement physique, ils ont travaillé dur pour créer une véritable « connexion » entre eux, précise-t-il.



Lorsqu'ils courent, une corde bleue de 30 cm de long relie le poignet gauche de Youyou au poignet droit de Yachi. Ils avancent à l'unisson, comme s'ils étaient le miroir l'un de l'autre, en utilisant la corde comme un mode de communication.



Lorsque la longueur de foulée et l'allure de Yachi et de Youyou concordent, la corde se détend naturellement, ce qui leur indique qu'ils sont « sur la même longueur d'onde » et parfaitement synchro. « Lorsque deux personnes sont sur la même longueur d'onde, pas besoin de parler beaucoup de running », explique Yachi.