Sept essentiels pour compléter une tenue de volley

Les hauts de volley Nike sont disponibles en version manches longues, manches courtes et sans manches. Il y en a pour tous les goûts, qu'il s'agisse de style ou de confort. Par exemple, le tee-shirt de training Nike Legend est conçu en tissu doux et extensible. Ce modèle accompagnera parfaitement les mouvements de l'athlète, même pour rattraper des balles au fond du terrain ou bloquer un smash près du filet.