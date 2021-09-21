« On est une famille de ninjas du mouvement »
Athlètes*
Découvrez comment ce crew de danseurs fait passer la « famille » avant tout.
Mike Song, cofondateur de Kinjaz, et son crew dans le centre de Los Angeles.
À chaque fois qu'ils se retrouvent, les Kinjaz se saluent par un signe subtil, symbole de leur appartenance à cette troupe de danse et de leur amitié de longue date. Il s'agit d'un signe de la main : deux doigts pointés vers le haut, dans la même direction. Et pour plusieurs membres fondateurs du groupe, ce signe révèle un tatouage commun représentant la famille. « Il incarne l'idée d'avancer ensemble vers un même objectif », explique Mike Song.
Assis par terre dans un studio de répétition situé dans le centre de Los Angeles, les cofondateurs du crew se balancent en rythme tout en retraçant les étapes qu'ils ont franchies ensemble au fil des années. Créée en 2010, cette troupe s'est rapidement bâti une réputation sur les chaînes de télévision nationales pour la précision de ses chorégraphies. « Au début, on dansait juste pour le fun, quand on se retrouvait pour un barbecue, et on se produisait juste en petit comité, explique Mike. Aujourd'hui, c'est devenu une marque internationale. »
« Notre objectif commun est de cultiver l'esprit de famille à tout prix. »
Le nom du groupe associe parfaitement ce qui compte le plus pour ses membres. « "Kin" signifie famille en anglais, mais c'est également la racine [grecque] de nombreux mots liés au mouvement, comme "kinetic" (cinétique en anglais). On a donc fusionné tous ces éléments dans la notion de "famille de ninjas du mouvement" pour créer le nom "Kinjaz" », explique Mike.
« Notre objectif commun est de cultiver l'esprit de famille à tout prix, de nous soutenir et de nous élever les uns les autres pour atteindre notre meilleur potentiel collectif », affirme Anthony Lee.
Cette notion de but fédérateur est d'autant plus importante qu'ils sont passés maîtres dans l'art de diversifier leurs activités. Leur marque se décline ainsi en une ligne de vêtements, une société de production d'événements live et... une marque de nouilles. Mais pour ce groupe d'inséparables, le fil conducteur reste la danse.
« Ce qui nous fait du bien quand on est vraiment stressés, c'est de se retrouver simplement pour danser, écouter de la bonne musique et s'amuser, explique Vinh Nguyen. C'est une façon de se recentrer et de se rappeler pourquoi on fait ça. On fait ça les uns pour les autres et pour l'amour de la danse. »
« La danse transcende les barrières… et rassemble les gens. »
À travers ses spectacles et sa popularité croissante sur le Web, cette troupe de danseurs parvient à raconter une histoire qui fait écho auprès de son public et l'encourage à bouger. « La danse transcende les barrières, que ce soient les normes de genre, l'orientation sexuelle, la nationalité, les origines ethniques ou la langue, ajoute Anthony. La danse rassemble les gens. »
« La danse est l'une des pratiques sportives les plus anciennes, et il existe un lien universel qui nous unit tous à la danse, explique Ben Chung. Quand un bébé entend de la musique, il commence à sautiller sur place. Et quand on pense que le breakdance deviendra discipline olympique pour la première fois en 2024… La danse est partout. »
« En plus, c'est le sport le plus accessible de tous, ajoute Addy Chan. Contrairement à d'autres sports qui nécessitent peut-être beaucoup de ressources, de l'argent pour s'équiper, un terrain ou une piscine, la danse est ouverte à tous. »
Et à tous les types de corps. « Il y a beaucoup de sports pour lesquels il faut avoir une certaine morphologie, précise Mike. La particularité de la danse, c'est que peu importe le corps avec lequel vous êtes né, il sera votre outil. Peut-être que vous êtes maigre et que ça vous empêche de faire d'autres sports, mais quand vous commencez à danser, vous réalisez que vous pouvez mettre ça à profit. Ou pour les personnes qui sont par exemple complexées par des jambes trop développées, elles réalisent que ça leur donne un excellent équilibre et elles commencent à en faire un atout. »
Avec cet emploi du temps surchargé, quelle est la prochaine étape pour les Kinjaz ? En réalité, cela fait trois ans qu'ils travaillent « dans l'ombre » sur un projet secret avec Nike, qui va bientôt voir le jour.
Film : Aimee Hoffman
Photographie : Thalia Gochez
Rédaction : Dan Rookwood
Reportage : juillet 2021