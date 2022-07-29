Comment choisir des rembourrages pour le soutien de la voûte plantaire selon les podologues

Une paire de chaussures bien ajustées, en bon état et offrant un bon maintien peut largement contribuer au confort de vos pieds et à amortir vos pas. Mais si vous voulez un niveau de maintien encore supérieur, les supports de voûte plantaire peuvent être une solution.



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« Une semelle ergonomique de soutien de la voûte plantaire est un dispositif conçu pour maintenir et amortir convenablement les pieds de manière à essayer de minimiser les problèmes de pieds et de chevilles dus à une sursollicitation », explique Mark J. Mendeszoon, podologue, membre de l'ACFAS.



De nombreuses semelles de soutien de la voûte plantaire sont vendues sans ordonnance en pharmacie ou dans les boutiques de running. Mais vous pouvez également consulter un podologue pour des semelles orthopédiques personnalisées parfaitement adaptées à vos pieds.



« Ces dispositifs sont spécialement fabriqués en fonction des besoins uniques du patient ou de la patiente et de la structure de ses pieds. Ils peuvent être conçus dans différentes matières, coupes, épaisseurs, longueurs, etc. », précise Alex Kor, podologue, titulaire d'une Maîtrise en sciences.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur les semelles de soutien de la voûte plantaire selon les deux podologues.

Si vous envisagez d'acheter des semelles ergonomiques pour atténuer des douleurs ou une blessure au pied, veillez à consulter d'abord votre médecin pour discuter de la solution la plus adaptée à votre cas.

