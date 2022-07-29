Comment choisir des rembourrages pour le soutien de la voûte plantaire selon les podologues

Comment choisir des semelles de soutien de la voûte plantaire selon les podologues
Guide d'achat
Vous recherchez un meilleur soutien de la voûte plantaire ou un meilleur amorti dans vos chaussures ? Voici ce qu'il faut garder à l'esprit selon les podologues si vous envisagez d'acheter des semelles de soutien de la voûte plantaire.
Une paire de chaussures bien ajustées, en bon état et offrant un bon maintien peut largement contribuer au confort de vos pieds et à amortir vos pas. Mais si vous voulez un niveau de maintien encore supérieur, les supports de voûte plantaire peuvent être une solution.
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« Une semelle ergonomique de soutien de la voûte plantaire est un dispositif conçu pour maintenir et amortir convenablement les pieds de manière à essayer de minimiser les problèmes de pieds et de chevilles dus à une sursollicitation », explique Mark J. Mendeszoon, podologue, membre de l'ACFAS.
De nombreuses semelles de soutien de la voûte plantaire sont vendues sans ordonnance en pharmacie ou dans les boutiques de running. Mais vous pouvez également consulter un podologue pour des semelles orthopédiques personnalisées parfaitement adaptées à vos pieds.
« Ces dispositifs sont spécialement fabriqués en fonction des besoins uniques du patient ou de la patiente et de la structure de ses pieds. Ils peuvent être conçus dans différentes matières, coupes, épaisseurs, longueurs, etc. », précise Alex Kor, podologue, titulaire d'une Maîtrise en sciences.
Voici tout ce qu'il faut savoir sur les semelles de soutien de la voûte plantaire selon les deux podologues.
Si vous envisagez d'acheter des semelles ergonomiques pour atténuer des douleurs ou une blessure au pied, veillez à consulter d'abord votre médecin pour discuter de la solution la plus adaptée à votre cas.
Quelle est l'utilité des semelles de soutien de la voûte plantaire ?
Il y a plusieurs raisons qui peuvent vous inciter à essayer des semelles ergonomiques, notamment pour réduire une sensation de gêne ou de douleur dans le pied, la cheville ou le bas de la jambe.
« Les soutiens de la voûte plantaire peuvent être bénéfiques en cas de fasciite plantaire, de pieds plats avec des problèmes de tendon, de pieds creux avec des problèmes d'amorti, de périostite tibiale, d'orteils en marteau, d'hallux valgus ou d'autres problèmes d'origine mécanique localisés au niveau des pieds et des jambes », explique Mark J. Mendeszoon.
D'après Alex Kor, les semelles de soutien de la voûte plantaire peuvent être utiles pour les personnes souffrant des problèmes de pied suivants :
- Fasciite plantaire : « La fasciite plantaire est une inflammation d'un ligament situé au bas de la voûte plantaire et du talon et qui a tendance à être sursollicité, précise le podologue. Cette sursollicitation est généralement due à de nombreux facteurs, notamment la structure du pied, le poids porté, la forme du pied, le niveau d'activité, le choix de chaussures, etc. »
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- Pieds plats : « Un pied plat n'a aucune cambrure ou une cambrure considérablement réduite à l'intérieur du pied, explique Alex Kor. La plupart des pieds plats fonctionnent dans une position de pronation (lorsqu'ils marchent, grimpent, courent, etc.). Ce type de structure de pied peut être souple ou rigide. »
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- Pieds neutres : « Un pied neutre est un type de pied plus droit », précise le podologue. En d'autres termes, un pied neutre n'est ni creux, ni plat.
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- Pieds creux : « Une structure de pied creux implique généralement une mauvaise répartition du poids, ce qui entraîne des frottements, une pression et un poids excessifs sur la plante de pied et le talon, explique Alex Kor. De plus, ce type de structure de pied est davantage sujet aux entorses de la cheville. »
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Les différents types de semelles de soutien de la voûte plantaire
Étant donné le nombre de causes potentielles de douleur au pied (et de types de semelles qui existent), il peut être difficile de déterminer quel dispositif vous conviendra le mieux.
Pour simplifier les choses, il existe trois principaux types de semelles : épaisses (amorti maximum), moyennement épaisses (amorti modéré) et fines (amorti minimum). D'après Mark J. Mendeszoon, voici la définition de ces différentes catégories :
- Semelles épaisses : Elles sont généralement utilisées avec des chaussures dotées de lacets (chaussures de randonnée ou de running, par exemple).
- Semelles moyennement épaisses : Elles sont souvent utilisées avec des chaussures offrant moins d'espace et de maintien que les modèles à lacets, comme avec les chaussures décontractées et les chaussures de sport plus discrètes.
- Semelles fines : Elles sont généralement utilisées pour les chaussures de ville ou les mocassins.
Comment choisir une semelle ergonomique pour vos pieds
En cas de douleur ou de gêne au niveau du pied, l'idéal est de consulter votre médecin. Mais un vendeur de chaussures travaillant dans une boutique de running pourra également vous en dire plus sur les semelles vendues sans ordonnance.
« Pour choisir une bonne semelle ergonomique vendue sans ordonnance, demandez conseil à un professionnel des chaussures de running ou à un vendeur de chaussures, car ils sont généralement bien formés sur le sujet », conseille Mark J. Mendeszoon.
Un vendeur spécialisé dans les chaussures peut vous aider à déterminer votre type de pied (plat, neutre ou creux). Ensuite, il est important de savoir comment placer correctement la semelle dans vos chaussures.
« Lorsque vous insérez une semelle ergonomique dans une chaussure, il est impératif d'enlever d'abord la semelle de propreté d'origine, de placer correctement la semelle achetée sans ordonnance ou faite sur mesure et de veiller à ce qu'elle soit adaptée à la chaussure », explique Mark J. Mendeszoon.
Si vous laissez la semelle de propreté d'origine et que vous ajoutez votre nouvelle semelle ergonomique par-dessus, cela peut prendre trop de place dans la chaussure. « En général, le pied n'aura plus suffisamment de place entre le haut et le bas de la chaussure, précise Alex Kor. Cela peut générer des douleurs aux orteils (en particulier si vous avez les orteils en marteau). »
5 conseils pour choisir la bonne semelle ergonomique
1.Connaître sa pointure et son type de pied
Le secret pour trouver la bonne semelle ergonomique, c'est de connaître les mesures et la forme de vos pieds.
« Ce n'est qu'une fois que vous connaissez votre pointure et votre type de pied qu'on peut vous orienter vers une semelle ergonomique adaptée, avertit Mark J. Mendeszoon. Beaucoup de marques de semelles ergonomiques en vente libre proposent maintenant différents types de semelles, spécialement conçues pour les pieds creux, les pieds plats et même les pieds neutres. »
Pour les pieds plats, le podologue conseille d'utiliser une chaussure stable ou intégrant le contrôle des mouvements avec une semelle de propreté épaisse ou moyennement épaisse.
Quant aux pieds neutres, il constate que les personnes ayant ce type de pieds ont généralement moins de problèmes que celles ayant les pieds plats ou creux. « Une semelle ergonomique fine ou moyennement épaisse portée avec la bonne chaussure peut donc être bénéfique », ajoute Mark J. Mendeszoon.
Et pour finir, le podologue indique que, de manière générale, une semelle de propreté peut être bénéfique au niveau de l'amorti pour les personnes ayant les pieds creux. « Les semelles fines et intégrant un contrôle minime seront les plus adaptées à ce type de pieds », précise-t-il.
2.Essayer les semelles ergonomiques avant de les acheter
Essayez votre semelle avant de l'acheter. Cela vous permettra de ne pas perdre de temps ni d'argent lorsqu'il s'agit de choisir une nouvelle semelle de propreté offrant un soutien de la voûte plantaire pour votre chaussure.
« Peu importe les conseils qui vous ont été donnés pour l'achat de ce dispositif, il faut l'essayer avant de l'acheter, avertit Alex Kor. N'achetez pas ce type de produits en ligne sans les avoir essayés ou sans consulter la politique de retour. »
3.Veiller à ce que la semelle soit bien adaptée à votre chaussure
Pour veiller à ce que la semelle soit bien adaptée à votre chaussure dès le début, il y a quelques petites choses à savoir à ce sujet.
« Votre pied doit avoir suffisamment de place pour être confortable sans que les orteils ne soient serrés les uns contre les autres, que les pieds ne s'engourdissent ou que les talons ne sortent de la chaussure », explique Mark J. Mendeszoon.
4.Prévoir une petite période d'adaptation
« Le fait de marcher et d'utiliser la semelle pour des activités quotidiennes durant la première semaine permettra à votre corps de s'adapter à la nouvelle biomécanique de ses pieds et permettra aux muscles, articulations et tendons de s'acclimater », ajoute le podologue.
Il ne faut donc pas mettre une nouvelle semelle dans vos chaussures juste avant un entraînement intense. « Évitez d'insérer une semelle ergonomique dans votre chaussure et de faire immédiatement un entraînement long et intense avec, car cela peut causer d'autres problèmes », avertit-il.
C'est parce que les semelles de propreté et les dispositifs orthopédiques modifient la biomécanique des membres inférieurs. « Il faut donc un certain temps pour que vos articulations, vos muscles et vos tendons s'adaptent à la semelle », affirme Mark J. Mendeszoon.
5.Remplacer vos semelles ergonomiques au bout de 12 mois
Une fois que vous avez trouvé les semelles qui vous conviennent, veillez à les remplacer régulièrement.
« En général, les semelles ergonomiques en vente libre ont une durée de vie maximum de 12 mois si vous les portez tous les jours pour vos activités sportives ou quotidiennes », indique le podologue.
Pour ce qui est des dispositifs orthopédiques faits sur mesure, leur durée de vie dépend du niveau d'activité du patient ou de la patiente, de sa morphologie et du type d'orthèse. Une bonne semelle orthopédique faite sur mesure pour une chaussure de sport a une durée de vie moyenne comprise entre deux et cinq ans.
« Tout comme la correction pour les lunettes de vue, les besoins en matière de semelles orthopédiques peuvent évoluer, explique Mark J. Mendeszoon. Au fil du temps, les pieds changent et même si les personnes qui portent les mêmes dispositifs orthopédiques depuis longtemps ne ressentent pas forcément de douleur, la semelle faite sur mesure peut perdre en efficacité. »
Rédaction : Emily Shiffer