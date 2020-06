Quel est le niveau d’activité physique préconisé pour les enfants ?

Servez-vous des objectifs suivants comme guide pour aider vos enfants à grandir en bonne santé.

De la petite enfance à l'adolescence, le niveau idéal d'activité pour vos enfants croîtra au fur et à mesure qu'ils grandissent. Mais à quel moment peut-on estimer qu'ils bougent suffisamment ? Dans cet article, nous avons demandé à des experts en la matière de nous expliquer quel niveau d'activité est recommandé selon les différentes tranches d'âge, et ce que les parents peuvent faire pour aider leurs enfants à atteindre ce niveau.



Si la pratique d'une activité physique apparaît dans les programmes scolaires, que cela soit sous forme d'activités en classe, de récréations ou de sport (EPS), c'est parce qu'il y a de nombreuses bonnes raisons à cela. Les recherches sur le sujet suggèrent qu'une activité physique régulière pendant l'enfance favorise un meilleur développement et une meilleure santé du cœur, des os, des muscles et du cerveau. Elle est aussi associée à une amélioration des capacités cognitives et des résultats scolaires, et peut contribuer à renforcer la confiance et l'estime de soi.



Remettre la condition physique de votre enfant aux mains de professionnels est une chose. Jouer le rôle du professeur d'éducation physique en est une autre. Si vous vous demandez combien de temps votre enfant devrait passer à exercer une activité physique et quel est le meilleur type d'exercice en fonction de son âge, cet article riche en conseils d'experts et d'organisations de premier plan se propose de vous guider. Veuillez noter que ces recommandations correspondent à l'enfant américain moyen, et varient légèrement d'un pays à l'autre. En cas de question ou de doute, consultez toujours votre pédiatre.