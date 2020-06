Prenez d'abord soin de vous

« La meilleure métaphore pour comprendre ça, c'est la manière dont ça se passe dans un avion : en cas d'urgence, on vous dit de mettre votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres », explique Angela Duckworth, professeure à l'Université de Pennsylvanie et auteure de L'art de la niaque : comment la passion et la persévérance forgent les destins. « Pour pouvoir être là pour quelqu'un d'autre, vous devez être sûr d'avoir pris soin de vous, en ayant fait du sport, du yoga, en ayant dormi, et fait tout ce qui vous permet de recharger vos batteries. » Ça peut paraître évident, mais pour avoir plus de détermination, cette endurance qui vous aide à surmonter les obstacles dans vos entraînements et dans votre vie, il est préférable d'affronter chaque défi en étant gonflé à bloc.



L'excuse la plus fréquente pour ne pas prendre soin de soi ? « Je n'ai pas le temps. » Mais essayez de dire ça à la star du foot Julie Ertz, joueuse olympique qui fait partie de l'équipe américaine championne du monde. Elle se lève plus tôt pour prendre soin d'elle tous les matins, avant de commencer ses entraînements éreintants. « Je suis une lève-tôt et j'aime ça, je prends mon café, je vais courir, puis je lis. C'est mon moment à moi, le matin, dit-elle. Avoir mon espace me permet d'être bien mentalement. Le temps que je passe seule m'aide vraiment à être positive, à évaluer où j'en suis et là où je dois être. »



Si vous pensez que l'emploi du temps d'une footballeuse professionnelle n'est pas suffisamment chargé, sachez qu'en plus de ses matinées paisibles, Julie se réserve d'autres moments pour prendre soin d'elle en allant nager, en faisant du yoga, en allant au lit suffisamment tôt pour avoir neuf heures de sommeil, en méditant et en s'offrant des massages réguliers. « Les massages sont vraiment relaxants et pas seulement pour mes muscles : c'est super bon pour mon mental », explique Julie. Le temps qu'elle passe à prendre soin d'elle est aussi important que le temps qu'elle passe sur le terrain à s'entraîner : ça l'aide à donner le meilleur d'elle-même.



S'il y a bien une chose à retenir de la routine de Julie en dehors des terrains, c'est que le fait de prendre soin de soi n'est pas égoïste, mais altruiste. Nous vous lançons le défi d'essayer de passer plus de temps à faire ce qui vous permet de recharger vos batteries, puis de regarder si vos entraînements, votre travail et vos relations vous semblent plus faciles parce que vous avez pris le temps de mettre votre propre masque à oxygène d'abord. Songez également à faire ce micro-changement pour caser facilement plus de moments à vous dans votre journée bien remplie.



Une question d'habitude : Essayez d'associer un petit moment à vous à quelque chose que vous faites tous les jours. Par exemple, prendre une profonde inspiration et une profonde expiration à chaque fois que vous vous arrêtez à un feu rouge, ou vous concentrer sur vos objectifs de la journée pendant que vous prenez votre petit-déjeuner, au lieu d'aller sur les réseaux sociaux. À chaque fois que vous prenez un instant pour recharger vos batteries, félicitez-vous : vous faites ce qu'il y a de mieux pour tout le monde.