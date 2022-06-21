Quels muscles les pompes diamant font-elles travailler et comment réaliser le mouvement ?

Les pompes diamant, un exercice de musculation que vous pouvez faire presque partout, sont une variante avancée des pompes classiques, qui mettent l'accent sur différentes zones de muscles en changeant la position du corps.

« La différence réside dans le positionnement de votre main », explique Paul Longworth, coach sportif diplômé, spécialiste certifié en renforcement musculaire et en conditionnement physique. « Dans les pompes diamant, vous faites se toucher vos pouces et vos index pour former un diamant directement au centre de votre poitrine. »

Cette différence peut sembler subtile, mais elle modifie la répartition du poids de la pression. Les pompes diamant font appel à des muscles plus petits, ce qui rend généralement le mouvement plus difficile.

« Les pompes diamant sont une excellente alternative pour varier vos exercices une fois que vous maîtrisez les pompes standard, » déclare Geoffrey Blake, un coach certifié ATG à Kahului, Hawaii. « Maîtriser plusieurs variantes d'un même exercice permet de diversifier les plaisirs. Les variantes permettent de garder une certaine constance en matière de force et de santé. »