Podcast Trained : repousser les limites de la performance

On ne naît pas excellent, on le devient. Dans cet esprit, la série de podcasts « Trained » de Nike explore l'approche holistique du fitness pour vous aider à devenir un meilleur entraîneur et un meilleur athlète. Découvrez les dernières innovations, idées et tendances présentées par des experts dans le domaine du training.



Dans cet épisode, Ryan s'entretient avec Brett Kirby, spécialiste des performances humaines au laboratoire de recherche Nike Sport et principal physiologiste du projet Breaking 2, qui visait à passer pour la première fois sous le seuil mythique des deux heures en marathon. Brett et Ryan évoquent ensemble plusieurs sujets : l'importance de viser la lune et de persévérer à tout prix, y compris face à l'échec, sans oublier la passion de Nike à repousser sans cesse les limites du corps humain et la nécessité de garder l'esprit ouvert pour accomplir l'inaccompli.