Podcast Trained : LeBron James

On ne naît pas excellent, on le devient. Dans cet esprit, la série de podcasts « Trained » de Nike explore l'approche holistique du fitness pour vous aider à devenir un meilleur entraîneur et un meilleur athlète. Découvrez les dernières innovations, idées et tendances présentées par des experts dans le domaine du training.



Dans cet épisode, LeBron et son entraîneur Mike Mancias nous donnent un aperçu de la méthode précise qui a défini leur programme d'entraînement : comment ils ont appris à optimiser le sommeil de LeBron, leur approche de la récupération grâce à l'hydrothérapie contrastée et comment ils ont intégré la méditation dans l'emploi du temps de LeBron. Pour LeBron et Mike, l'entraînement n'a pas lieu uniquement dans une salle de sport, c'est un style de vie. Et ce style de vie requiert de l'organisation.