Peut-on passer des chaussures à la machine ? Voici comment nettoyer vos chaussures Nike

Peut-on passer des chaussures à la machine ? Voici la meilleure façon de nettoyer vos chaussures Nike
Entretien des produits
Pour préserver la qualité de vos chaussures, découvrez la meilleure façon de les nettoyer.
Vous préférez l'aspect propre d'une paire de sneakers tout droit sortie de la boîte ? Vous cherchez aussi à prolonger la durée de vie de vos vieilles chaussures ? Dans ce cas, il est essentiel de les laver régulièrement (et correctement, pour ne pas les abîmer). Découvrez ci-dessous les meilleures méthodes pour nettoyer vos chaussures.
Puis-je nettoyer mes chaussures en machine ?
Commençons par le commencement : Nike déconseille de passer les chaussures à la machine. Nettoyer vos chaussures à la main reste le meilleur moyen de prévenir toute détérioration accidentelle. Par ailleurs, mettre des articles trop volumineux, comme des sneakers, dans votre machine à laver peut l'endommager.
La meilleure façon de nettoyer vos sneakers sans les abîmer consiste à les brosser avec une solution nettoyante douce et à les laisser sécher à l'air libre. Il est important de faire particulièrement attention en nettoyant certaines matières, comme le daim.
Matières : à savoir avant le nettoyage
En général, les sneakers conçues en coton, nylon, toile ou polyester se lavent sans problème à la main à l'aide d'une solution nettoyante douce.
(Contenu apparenté : Comment nettoyer vos chaussures en 6 étapes faciles)
Les matières plus délicates, comme le cuir ou le daim, nécessitent un nettoyage plus précautionneux. Pour enlever les taches présentes sur des chaussures en cuir, vous pouvez utiliser une gomme magique pour le ménage ou un soin pour le cuir. Frottez tout en douceur pour éviter d'abîmer le cuir.
Le daim est un tissu délicat qui absorbe facilement l'humidité et se tache rapidement. Il est conseillé d'appliquer un produit protecteur pour le daim afin de prévenir les taches.
(Contenu apparenté : Comment redonner leur aspect neuf à vos chaussures en daim)
Comment pré-traiter les taches d'une sneaker avant le nettoyage
Pour pré-traiter les taches de votre sneaker avant de la nettoyer, vous pouvez préparer une solution douce à la maison en mélangeant une demi tasse d'eau avec une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Si vous avez du vinaigre blanc, mélangez le quart d'une tasse d'eau avec un quart de tasse de vinaigre, en y ajoutant la cuillère à soupe de bicarbonate de soude.
Trempez une brosse à dent propre et humidifiée dans un peu de bicarbonate de soude. Frottez doucement la tache, puis patientez 10 à 15 minutes environ. Essuyez ensuite le tout à l'aide d'un chiffon ou d'une serviette en microfibre propre et humide.
Astuce : vous pouvez traiter les taches de vos vêtements selon la même méthode.
Si les semelles de vos chaussures de tennis sont couvertes de boue ou que de petits graviers ou d'autres choses sont logés dans des interstices difficiles à atteindre, utilisez une brosse à poils doux, du détergent doux et de l'eau chaude pour vous en débarrasser. Pour finir, rincez-les à l'eau.
Questions fréquemment posées
Puis-je nettoyer mes sneakers en machine ?
Nike déconseille de passer les chaussures à la machine. La meilleure façon de nettoyer vos sneakers sans les abîmer consiste à les brosser avec une solution nettoyante douce et à les laisser sécher à l'air libre. Il est important de faire particulièrement attention lorsque vous nettoyez des chaussures en daim.
(Contenu apparenté : Comment nettoyer vos chaussures en 6 étapes faciles)
Peut-on passer des chaussures au sèche-linge ?
La chaleur du sèche-linge pourrait endommager vos chaussures. Il est donc préférable de les laisser sécher à l'air libre.
Rédaction : Claire Tak