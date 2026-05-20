Écouteurs ultimes pour tous les entraînements : Nike x Powerbeats Pro 2 maintenant disponibles
Actus produits
Fais abstraction du bruit qui t'entoure et concentre-toi sur tes objectifs. Voici ce que tu dois savoir sur les caractéristiques des Nike x Powerbeats 2 Pro et où les acheter.
Il peut être difficile de faire abstraction des distractions et de garder son esprit focus sur le jeu, enfin, surtout si tu n'as pas d'écouteurs adéquats. Dis bonjour à ton nouvel équipier : les Nike x Powerbeats Pro 2. Ils offrent un son premium, intègrent des contours d'oreille qui les maintiennent bien en place et même un moniteur de fréquence cardiaque intégré. Ils possèdent d'autres fonctionnalités intéressantes qui en font un indispensable, idéal pour une concentration optimale.
Les écouteurs sont sortis dans le monde entier le 20 mars 2026 et sont disponibles sur Nike.com, Apple.com et dans certains magasins Apple.
Caractéristiques clés
Comme les Powerbeats Pro d'origine, la deuxième version est également résistante à la transpiration. Elle dispose d'une autonomie de neuf heures d'écoute et est équipée d'une puce Apple pour écouteurs. Les Nike Powerbeats Pro 2 s'inspirent de ce succès pour y apporter une multitude d'améliorations. Notamment :
Réduction active du bruit et mode Transparence
Bien que le fait de bloquer tous les sons soit utile dans de nombreuses situations d'entraînement, tu dois quand même pouvoir entendre certains sons de temps en temps, par exemple lorsque tu cours dans une rue très fréquentée ou que tu fais du vélo en extérieur. Avec les Nike Powerbeats Pro 2, les deux options sont possibles.
Moniteur de fréquence cardiaque
Selon l' American Heart Association, en comprenant ton rythme cardiaque, tu peux surveiller ta santé cardiaque et ton niveau de forme physique. Par exemple, tu peux consulter l'intensité de ton entraînement et l'ajuster si nécessaire. Les Nike Powerbeats Pro 2 sont équipés d'un moniteur de fréquence cardiaque. Tu n'as donc pas besoin d'un appareil supplémentaire.
Modèle profilé et stylé
Par rapport aux Powerbeats Pro, cette nouvelle version est plus légère et même l'étui de recharge est plus compact. Ils sont donc plus faciles à utiliser et à transporter, où que tu ailles. En plus pour la première fois, Beats partage son identité visuelle iconique en plaçant le « b » signature sur l'écouteur gauche et le Swoosh Nike sur le droit. Conçus en deux tons, chaque écouteur associe un mélange saisissant de Volt et de noir mat, symbole de performance et d'innovation. Ils résistent également à l'eau et à la transpiration.
Puce Apple H2 pour écouteurs
Puce haute performance conçue pour les premium, l'Apple H2 permet une vitesse de traitement plus rapide que sa version précédente, la Apple H1. Cela se traduit par une meilleure réduction du bruit, un son plus adaptatif et une meilleure efficacité énergétique. Par exemple, les Nike Powerbeats Pro 2 offrent jusqu'à 45 heures d'autonomie.
Conçus pour un ajustement personnalisé
Même les écouteurs les plus performants du monde resteront dans le tiroir s'ils ne sont pas bien ajustés. C'est pourquoi Nike a veillé à ce que les Nike x Powerbeats 2 Pro soient équipés de contours d'oreille qui les maintiennent bien en place. Il existe également cinq tailles d'embouts, ce qui te permet de trouver celui qui te convient le mieux, même lorsque tu bouges.
Intégration de l'app Nike Run Club
Tu débutes le running ? Tu fais régulièrement des marathon ? Quel que soit ton niveau, l'app Nike Run Club à tout ce qu'il te faut. L'app propose des conseils d'entraînement, des données essentielles pour t'aider à progresser (allure, localisation, distance, dénivelé, rythme cardiaque et splits) et des défis pour entretenir ta motivation. Les Nike x Powerbeats 2 Pro s'intègrent à l'app, ce qui te permet de bénéficier de coaching lorsque tu en as le plus besoin.
Qui devrait acheter les Nike x Powerbeats Pro 2 ?
Les fonctionnalités supplémentaires des Nike x Powerbeats Pro 2 par rapport à la version précédente font de ces écouteurs le choix idéal, car ils peuvent convenir pour un bon nombre d'activités et d'athlètes :
- Les adeptes du running et autres athlètes qui ont besoin d'un maintien maximal et ne veulent pas que les écouteurs tombent, même pendant les entraînements intenses.
- Les athlètes dont les activités sont diverses et variées (running, vélo, renforcement musculaire, yoga, danse fitness) et qui souhaitent utiliser les mêmes écouteurs pour toutes ces activités.
- Les utilisateurs de l'app Nike Run Club qui souhaitent bénéficier d'un coaching et de statistiques de running en temps réel, transmis via les écouteurs au lieu d'avoir à regarder une montre de fitness ou un téléphone.
- Les athlètes qui veulent des données de rythme cardiaque pour suivre leurs progrès et qui ne veulent pas avoir à utiliser plusieurs appareils pour obtenir ces informations.
Les Nike x Powerbeats 2 Pro combinent tellement de caractéristiques clés et d'innovations que l'athlète Nike LeBron James utilise ces écouteurs en édition spéciale pour se concentrer chaque fois qu'il joue au golf.
« J'ai fait partie de l'aventure Beats depuis les tout premiers Powerbeats, et les Powerbeats Pro 2 représentent tout ce dont j'ai besoin dans ma routine quotidienne, que ce soit pour m'entraîner, récupérer ou simplement vivre ma vie, déclare-t-il. Ce ne sont pas seulement mes écouteurs préférés : ils sont aussi conçus pour celles et ceux qui refusent de faire des compromis sur la performance. »
Foire aux questions
Quand les Nike x Powerbeats Pro 2 seront-ils disponibles ?
Sortis le 20 mars 2026, après une loterie d'accès anticipé sur SNKRS, les écouteurs sont maintenant disponibles sur Nike.com, Apple.com et dans certains magasins Apple.
Les Nike x Powerbeats Pro 2 sont-ils adaptés à l'entraînement ?
Ces écouteurs se distinguent par leurs performances pour presque toutes les activités, grâce à des caractéristiques telles que leur grande autonomie, leur légèreté, leur résistance à la transpiration et à l'eau, leur moniteur de la fréquence cardiaque intégré et l'intégration à l'app Nike Run Club.
Quelles sont les nouvelles fonctionnalités des Nike x Powerbeats Pro 2 ?
Les écouteurs en édition spéciale sont équipés de la puce pour écouteurs Apple H2 (la version précédente intégrait la Apple H1), ce qui se traduit par de meilleures performances et une autonomie plus longue. Les écouteurs sont également plus légers et plus petits. Leur design est innovant et élégant. Ils bénéficient également d'un moniteur de fréquence cardiaque intégré.