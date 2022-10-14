Les meilleurs polos Nike pour homme

Les polos de tennis Nike possèdent des manches qui vous permettent d'exécuter des swings, des services et des reprises de volée sans que le tissu remonte ou que les coutures tirent. Le tissu légèrement extensible est conçu pour accompagner vos mouvements, que vous vous baissiez pour ramasser une balle ou que vous prépariez un lob.

La technologie Dri-FIT vous permet de rester au frais et au sec jusqu'à la fin d'un long set, comme si vous veniez de mettre le polo. Optez pour un polo de tennis dans un ton uni éclatant ou avec une rayure discrète sur la manche. Vous pouvez aussi opter pour le logo de taureau signature de Rafael Nadal brodé sur la poitrine.

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