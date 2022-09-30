Six exercices pour les mollets que les physiothérapeutes recommandent de faire chaque semaine

« Les deux principaux muscles du mollet se trouvent à l'arrière de la jambe : le muscle gastrocnémien et, juste en dessous, le soléaire, », explique Cameron Yuen, kinésithérapeute et spécialiste certifié en force et conditionnement. « Ces deux muscles se rejoignent au bas de la jambe pour former le tendon d'Achille, qui est lui-même relié à la partie inférieure du talon. »

Le gastrocnémien et le soléaire (à savoir les muscles du mollet) servent à vous propulser vers l'avant lorsque vous courez, sautez ou effectuez tout autre mouvement qui mobilise la force des jambes, explique le kinésithérapeute.

« Le gastrocnémien est relié à deux articulations, le genou et la cheville, le soléaire est principalement rattaché à la cheville », explique Megan-Marie Delegas, kinésithérapeute et coach certifiée en kettlebell russe. Le muscle le plus sollicité dépend du mouvement précis que vous effectuez, mais « si vous êtes fan de running, c'est le soléaire qui fournira la majeure partie de la puissance, car c'est aussi celui qui absorbe le plus de force », explique la kinésithérapeute.

Dans tous les cas, il est important de faire travailler ces deux muscles de façon régulière afin qu'ils puissent travailler en tandem.

Les principaux muscles du mollet fonctionnent aussi avec le tendon d'Achille pour solliciter le pied. « Si vous voulez exceller dans le domaine du running ou du sprint, il faut absolument renforcer les muscles du mollet », explique Melissa Prestipino, kinésithérapeute. « Un mollet puissant permet de tendre les orteils, de pousser sur le sol et d'accélérer. »

En dehors du running, les mollets jouent un rôle essentiel dans tout mouvement impliquant une triple extension, à savoir l'extension simultanée des hanches et des genoux, associée à la flexion plantaire, explique Melissa Prestipino.

« La triple extension entre en jeu pendant la phase de l'impulsion en running, mais aussi lorsque vous effectuez des mouvements explosifs, comme l'arraché avec haltères ou les mouvements d'haltérophilie incluant un épaulé-jeté. Les mouvements de pliométrie comme les squats sautés et les sauts sur step, impliquent aussi des exercices de triple extension », explique la kinésithérapeute.