De délicieux encas sans produits laitiers pour l'école, recommandés par les diététiciens
Nutrition
Opter pour une alimentation sans produits laitiers peut être simple et savoureux. Voici les recommandations des experts pour préparer les repas du midi à l'école.
Si une part de pizza ou des bâtonnets de fromage semblent déranger vos enfants sur le plan de la digestion, une intolérance au lactose pourrait en être la cause.
Le lactose est un sucre naturellement présent dans le lait et d'autres produits laitiers, notamment le fromage, la crème fouettée et la crème glacée. « Dans le cas d'une intolérance au lactose, l'organisme ne possède pas l'enzyme digestive [connue sous le nom de lactase] nécessaire à la décomposition du lactose », explique Erin Palinski-Wade, diététicienne agréée, éducatrice certifiée en diabétologie, nutritionniste diététicienne agréée, et coach personnelle certifiée par l'ACE.
Au lieu d'être correctement digéré dans l'intestin grêle, le lactose se dirige vers le gros intestin (également appelé côlon) sans être digéré, où il est ensuite décomposé au cours d'un processus appelé fermentation, indique The American College of Gastroenterology. Suite à cette activité qui produit un mélange de molécules, d'acides organiques, de dioxyde de carbone et d'hydrogène sous forme gazeuse, une personne souffrant d'intolérance au lactose ressentira un inconfort gastro-intestinal.
Quels sont les symptômes d'une intolérance au lactose ?
« Les symptômes courants incluent des gaz, des ballonnements, une constipation et/ou de la diarrhée », décrit Jessica Cording, titulaire d'une Maîtrise en sciences, diététicienne agréée, nutritionniste diététicienne certifiée, coach santé en nutrition intégrative. L'ACG ajoute que des crampes ou des douleurs abdominales, ainsi que l'envie soudaine d'aller à la selle, peuvent également survenir dans les deux heures suivant la consommation de produits laitiers. Selon le Boston Children's Hospital, environ 30 à 50 millions d'enfants et d'adultes américains présentent une intolérance au lactose.
Parmi les autres raisons pour lesquelles les enfants peuvent devoir éviter les produits laitiers, citons l'allergie au lait de vache, qui est classée comme un trouble du système immunitaire, car une protéine présente dans le lait déclenche leurs défenses immunitaires. Cette allergie peut provoquer une réaction légère ou grave, qui se manifeste généralement par des démangeaisons, un gonflement, de l'urticaire ou une éruption cutanée. Dans certains cas, l'allergie au lait peut occasionner une réaction anaphylactique potentiellement mortelle, souligne l'organisation Food Allergy Research & Education.
Environ 2,5 % des enfants américains de moins de trois ans sont allergiques au lait, ce qui en fait l'allergie alimentaire la plus courante chez les bébés et les adolescents, selon le FARE. De fait, une revue publiée dans un numéro de 2019 de Frontiers in Pediatrics rapporte que les allergies alimentaires chez les enfants (dans les pays développés et en développement) ont augmenté au cours des 20 dernières années. Même si la majorité des enfants surmonteront cette pathologie, l'allergie au lait reste l'une des allergies alimentaires les plus courantes chez les adultes.
Erin Palinski-Wade recommande vivement aux parents d'éviter d'auto-diagnostiquer leurs enfants.
« Si un enfant manifeste un trouble à l'égard des produits laitiers, je recommande vivement de faire faire un test d'allergie, conseille-t-elle. La première étape pour déterminer quels aliments [ils] peuvent ou ne peuvent pas manger consiste à connaître la cause exacte du problème. »
Le passage à un régime sans produits laitiers
La suppression des produits laitiers (et du calcium) ne doit pas non plus être une source d'inquiétude si vous devez passer à un régime sans produits laitiers. Les deux diététiciennes s'accordent à dire que cette carence nutritionnelle potentielle est facilement évitable.
« Les produits laitiers sont les plus souvent cités comme source de calcium, mais la vérité est que l'on peut trouver du calcium dans une variété d'aliments », confie Jessica Cording.
Elle ajoute que les sources non laitières riches en calcium comprennent le tofu, le saumon, les amandes, les légumineuses, les haricots blancs, le brocoli et les légumes à feuilles vert foncé, ainsi que les jus et les céréales enrichis en calcium.
« Par ailleurs, un grand nombre de boissons végétales vendues dans le commerce [à base d'amandes ou de soja, par exemple] sont enrichies en calcium, en vitamine D et en autres nutriments que l'on a tendance à trouver dans le lait de vache », continue-t-elle.
Une fois encore, avant de prendre des décisions concernant le régime alimentaire de votre enfant, Erin Palinski-Wade vous encourage à demander l'avis d'un professionnel.
« Les parents [et les tuteurs] devraient discuter des besoins nutritionnels de leur enfant avec leur pédiatre et un diététicien afin de déterminer si la supplémentation peut également leur convenir », affirme-t-elle.
De délicieux encas sans produits laitiers pour les enfants
Afin de donner aux enfants les moyens de faire des choix équilibrés et sans produits laitiers, Erin Palinski-Wade explique que la clé est de leur proposer des substituts qu'ils peuvent trouver dans votre propre cuisine.
« Pour la plupart des aliments et des collations à base de produits laitiers, il existe une alternative comparable sans produits laitiers que vous pouvez essayer », souligne-t-elle. Quant aux enfants plus âgés, ils peuvent apprendre à lire les étiquettes des aliments avec l'aide d'un diététicien, ce qui peut les aider à identifier eux-mêmes les allergènes potentiels, conclut-elle.
Ci-dessous, les deux diététiciennes proposent huit recettes de collations sans produits laitiers, faciles à préparer, pour commencer la nouvelle année scolaire sur une note savoureuse :
Idées d'en-cas rapides à préparer, approuvés par les enfants :
- Yaourt sans produits laitiers (au soja ou à la noix de coco) avec un fruit. Remarque : Erin Palinski-Wade précise : « Si l'intolérance concerne le lactose ou la protéine A1 [une protéine spécifique présente dans le lait de vache], vous pouvez opter pour des marques de lait/yaourt sans lactose, ainsi que pour des laits/yaourts qui ne contiennent que la protéine A2, comme les yaourts de chèvre. »
- Fromage végétalien, carottes nouvelles et crackers de céréales complètes.
- Branche de céleri tartinée de beurre de cacahuètes et nappée de fruits rouges.
- Houmous, bâtonnets de légumes et crackers de céréales complètes ou pain complet grillé.
- Guacamole, bâtonnets de légumes et crackers de céréales complètes ou pain complet grillé. « Vous pouvez même ajouter un œuf dur pour ajouter des protéines » conseille Jessica Cording.
- Une tranche de pain complet grillé tartinée de beurre d'arachide ou de graines.
- Des biscuits apéritifs de pois chiches croustillants prêts à consommer (que l'on trouve généralement dans le rayon des biscuits apéritifs). « Ces options peuvent se révéler très pratiques et fournir un équilibre entre les protéines et les fibres, ainsi que quelques glucides complexes », conclut Jessica Cording.
Rédaction : Amy Capetta