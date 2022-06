Les meilleures chaussures Nike pour le renforcement musculaire

Il est possible de faire de la musculation pieds nus, mais cela peut s'avérer dangereux sans la bonne préparation et sans surveillance. Bien que les pieds soient au plus près du sol et apportent une adhérence naturelle pour maintenir l'équilibre, une chaussure de renforcement musculaire plate vous apportera maintien, adhérence et stabilité, tout en maintenant les pieds près du sol. Si vous choisissez de pratiquer pieds nus, n'oubliez pas que le fait de marcher pieds nus à la salle de sport les expose aux bactéries et champignons présents sur le sol. De plus, si vous faites tomber un poids sur un pied nu, le risque de blessure sera bien plus élevé que si vous portez des chaussures.