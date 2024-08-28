Les meilleures jupes de randonnée disponibles en ce moment

La jupe-short est top à tous points de vue : aussi confortable et pratique qu'un short, mais avec le look d'une jupe. Avec un short intégré extensible et un extérieur ample, ce modèle te laisse une liberté de mouvement totale. Tu veux enlever quelque chose ? Accroche ton t-shirt ou ton chapeau à la boucle pratique au niveau de la taille. La partie extérieure de la jupe est réalisée dans un tissu déperlant qui te garde au sec par temps humide. Et avec ses six poches, tu ne manques pas de solutions de rangement.