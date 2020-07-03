Intégrez de nouvelles habitudes avec la méthode Tiny Habits

Si vous voulez réaliser quelques changements positifs dans votre routine quotidienne, j'ai créé un système qui peut vous aider à prendre des habitudes saines et durables. C'est ce que j'appelle les « petites habitudes », ou la méthode Tiny Habits.

J'ai créé cette méthode parce que je souhaitais moi-même pouvoir adopter des dizaines de nouvelles habitudes pour améliorer ma santé. Je suis un expert en science du comportement à l'Université de Stanford, et mes dix années de recherche sur les produits technologiques m'ont appris une chose : la modification du comportement passe par la simplicité.

J'ai passé des mois à étudier comment intégrer de nouvelles habitudes en matière d'exercice, d'alimentation et de récupération et comment les conserver. Au fil du temps, ma vie s'est transformée presque sans efforts, mais je voulais savoir si ma méthode marcherait également pour les autres.