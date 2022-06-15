Les aliments à privilégier avant de faire du sport d'après un diététicien

Il est rarement conseillé de commencer l'entraînement le ventre vide. La fatigue, les crampes et l'agacement que provoque un manque d'énergie peuvent transformer une séance de sport amusante et productive en une expérience frustrante. Pour choisir le meilleur encas avant un entraînement, il est essentiel d'identifier quelques éléments importants.

Les meilleurs aliments pour faire le plein d'énergie, ainsi que le moment où consommer vos repas et autres encas, dépendent surtout du type d'entraînement et de l'objectif recherché. Par exemple, la quantité d'énergie (calories) nécessaire pour une heure de marche rapide n'est pas vraiment la même que pour un trail de la même durée. Le trail brûle plus d'énergie que la marche rapide, il faudra donc vous tourner vers un encas (ou un repas) plus riche en calories et en nutriments pour avoir assez d'énergie et donner le meilleur de vous-même.

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L'âge, le sexe, les habitudes alimentaires en place et le niveau d'activité physique actuel sont d'autres facteurs qui doivent également être pris en compte avant de déterminer l'encas adapté avant un entraînement. En effet, certaines personnes n'auront pas besoin de s'alimenter avant leur séance de sport, tandis que d'autres auront besoin de consommer un repas frugal. N'oubliez pas que chaque personne a des besoins nutritifs fondamentalement différents. Il vous faudra donc peut-être du temps avant de trouver l'encas le plus adapté pour vous.

Que vous vous entraîniez le matin au saut du lit, en milieu d'après-midi ou en soirée, vos chances d'optimiser votre séance augmenteront avec une alimentation adaptée. Des scientifiques ont cherché à déterminer si les séances d'entraînement à jeun sont aussi bonnes (voire meilleures) que les séances d'entraînement le ventre plein. Une étude de 2020 publiée dans la revue Journal of Sports Medicine suggère qu'il convient d'éviter de se lancer dans un entraînement de haute intensité à jeun. Certaines personnes arriveront très bien à effectuer un entraînement de 60 minutes (ou moins) avec le ventre vide. Mais le jeûne risque de provoquer de la fatigue et de nuire à vos performances en cas de séance supérieure à 60 minutes ou d'entraînement de haute intensité.