Découvrez la Super 5 League de Londres

La Super 5 League est une communauté de foot à 5 basée à Hackney, créée pour les femmes et les personnes non binaires qui se heurtaient jusqu'à présent à des barrières, mais qui les font aujourd'hui reculer et se font une nouvelle place dans le football, selon leurs propres conditions.



La pandémie a stoppé le développement du football féminin, mettant en évidence un fossé entre les hommes et les femmes dans ce sport. Aujourd'hui, ces filles sont sorties de l'ombre et sont entrées dans la lumière, en jouant selon leurs propres règles et en redéfinissant la culture du football pour tous. Chacune d'elles, qu'elle en soit consciente ou non, a en elle le sens de la rébellion et du militantisme : elles sont là pour jouer au football et en le faisant, elles ouvrent la voie à la nouvelle génération de filles.