Comment obtenir de vraies réponses en ligne selon l'auteure Safiya Noble

La vérité est quelque part. Mais elle n'est pas forcément accessible en trois centièmes de secondes. Selon Safiya Noble, maître de conférence en études de l’information à UCLA, c'est pourtant ce à quoi la plupart des gens s'attendent désormais. Dans cet épisode de « Trained », l'auteure de « Algorithms of Oppression » est l'invitée de Ryan Flaherty, Senior Director of Performance chez Nike. Elle nous révèle comment les grandes entreprises technologiques et les annonceurs manipulent les résultats de recherches pour augmenter leurs revenus et diminuer notre capacité de concentration, et en quoi ces changements se répercutent sur notre société. Elle explique aussi comment certaines informations n'apparaissent simplement pas sur Internet et pourquoi il est si important de garder conscience de sa propre consommation du numérique. Il est toujours tentant de préférer l'intelligence artificielle à la vie réelle, mais les conseils de Safiya Noble peuvent vous permettre de procéder à quelques changements simples dans vos habitudes quotidiennes.