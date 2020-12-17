Pourquoi la diversification des compétences est importante selon l'auteur David Epstein

Podcast Trained : diversifiez vos atouts avec David Epstein
Coaching
Découvrez pourquoi, en vous intéressant à une variété de compétences, de sujets et de sports, plutôt que de vous spécialiser dans un domaine particulier, vous augmentez vos chances de réussite à l'école de la vie.
« Trained » est un podcast qui explore l'approche moderne et globale du fitness.
Si vous demandez à David Epstein, reporter en sciences du sport et auteur de livres best-sellers au classement du New York Times, son ressenti sur l'année 2020, il vous répondra quelque chose du genre : c'est le type de contexte imprévisible, ou « impitoyable », qui permet de grandir, si vous avez la force de renverser la donne. Développez ces atouts grâce à cet épisode du podcast « Trained ». David Epstein y fait un chat vidéo avec Ryan Flaherty, Senior Director of Performance chez Nike et Membre du Nike Performance Council qui entraîne des athlètes de haut niveau. David Epstein explique pourquoi une expérience aussi minime soit-elle dans de nombreux domaines (sports, sujets, compétences) est plus avantageux que se focaliser sur une seule discipline. Vous apprendrez en quoi la réussite n'est ni linéaire ni dépendante de l'âge, et vous découvrirez ce qu'on peut tous exiger de nous-mêmes pour vivre une vie plus épanouie, à la salle de sport comme au quotidien.
Vous avez une question sur l'état d'esprit, l'entraînement, la nutrition, la récupération ou le sommeil ? Vous avez un invité ou un sujet à nous suggérer ? Envoyez un e-mail à Ryan Flaherty à l'adresse trained@nike.com et il verra ce qu'il peut faire.