Une sélection de récits de Rebel Girls
Yoko Yoko Kameroon Jade Awanda
En grandissant, chaque fois que Kameroon Jade voulait jouer au foot, elle ne pouvait se mesurer qu'aux garçons. Frustrée, elle a décidé de trouver un moyen de donner plus d'assurance aux filles sur le terrain. Elle est ensuite devenue coach dans une organisation qui réservait des espaces sportifs aux femmes. Aujourd'hui, elle apprend aux filles à jouer au foot comme elles l'entendent.
Yoko Yoko Kameroon Jade Awanda. Française. Date de naissance : 8 août 2003. Illustration : Taylor McManus.
En grandissant, chaque fois que Kameroon Jade arrivait sur le terrain pour jouer au foot, elle voyait la même chose : des garçons. Parfois ils étaient gentils, mais il y en avait toujours un ou deux qui ne voulaient pas qu'elle joue avec eux. Kameroon savait qu'elle pouvait assurer. Elle savait qu'elle pouvait mettre le ballon au fond des filets s'ils le lui passaient. Elle se sentait frustrée. C'était décourageant de devoir faire ses preuves encore et encore.
Le plus triste, c'est qu'elle connaissait beaucoup de filles qui auraient aimé jouer au foot plus souvent, mais elles n'étaient pas à l'aise avec la pression des garçons. Elles avaient peur que quelqu'un se moque d'elles si elles se trompaient.
« Comment les filles peuvent-elles s'améliorer si elles ne peuvent même pas s'entraîner ? » pensait Kameroon.
« Chaque fois que vous tombez, relevez-vous. Pleurez si vous en avez besoin, autorisez-vous à faire des pauses, mais ne lâchez rien. Croyez en vos rêves. »
Elle a décidé qu'elle trouverait un moyen de faire en sorte que les filles se sentent plus à l'aise en jouant au football. Kameroon a commencé à suivre des formations pour devenir coach. Elle s'est inscrite pour entraîner une équipe de jeunes dans une organisation qui réservait des espaces sportifs pour les femmes. Elle était impatiente de créer un environnement où toutes les personnes qui voulaient jouer le pouvaient.
Lorsqu'elles sont arrivées, Kameroon a vu que les filles étaient ravies de voir un terrain qui leur appartenait. Mais la vraie joie est venue plus tard. L'une des filles a élancé sa jambe pour frapper le ballon, mais son pied l'a manqué d'un coup sec. Elle a grimacé, mais personne n'a ri ou levé les yeux au ciel. Kameroon l'a encouragée à réessayer. Et toutes les filles ont compris qu'ici, elles avaient le droit de faire des erreurs. Elles pouvaient apprendre à jouer au foot comme elles l'entendaient.