Une sélection de récits de Rebel Girls
JJ Roble
Enfants, JJ et ses huit frères jouaient tout le temps au foot. Après avoir poursuivi sa carrière dans ce sport, elle est devenue la première arbitre femme de confession musulmane au Royaume-Uni, avant de devenir entraîneuse pour ses sept nièces. La nouvelle s'étant vite répandue, de plus en plus de jeunes filles de son quartier se sont présentées à l'entraînement, avec l'envie d'apprendre à jouer au football. JJ rêve que son équipe continue de se développer, jusqu'à devenir une véritable ligue, où des joueuses de tout le pays pourraient apprendre à jouer, et à croire que tout est possible.
JJ Roble. Nationalité anglaise. Née le 1er janvier 1994. Illustration par Adriana Bellet.
Il était une fois une jeune fille qui courait tellement que sa mère la surnommait « cheval ». Lorsque Jawahir était enfant, elle passait son temps à jouer au foot avec ses huit frères : dans le jardin, dans la cour devant la maison, et même dans la maison !
En grandissant, JJ a décidé de faire carrière dans le monde du football. Elle est devenue la première arbitre féminine de confession musulmane au Royaume-Uni. Puis, un jour, JJ a remarqué que ses sept nièces débordaient d'énergie, et qu'elles avaient besoin de se dépenser. Elle s'est alors souvenue des parties de foot de son enfance avec ses frères, et elle a compris que le rôle d'entraîneuse lui offrait une autre voie pour continuer à s'impliquer dans le monde du football.
Lors du premier entraînement, JJ a commencé par les bases. Elle a montré aux jeunes filles comment frapper dans un ballon, tout en les encourageant pendant qu'elles sprintaient sur le terrain. Guidant ses sept nièces aux sourires radieux tout au long des exercices, JJ les motivait à courir un peu plus vite et à frapper un peu plus fort dans le ballon. Cela lui a beaucoup rappelé sa propre enfance.
« Tu es la meilleure amie que tu aies jamais eue. Tu es la meilleure, et si tu travailles dur, un jour tes rêves deviendront réalité. »
Lorsque JJ s'est présentée à l'entraînement suivant, d'autres enfants s'étaient joints à ses nièces pour l'accueillir. Tout un groupe de jeunes filles l'attendait, avec l'envie d'apprendre à jouer au ballon rond avec Coach JJ. Ses joueuses aimaient tellement passer du temps ensemble, que l'équipe de JJ s'est rapidement étoffée pour compter la plupart des enfants de son quartier.
JJ rêve de voir son équipe grandir, sur le plan humain et en nombre de joueuses. Mais ses objectifs ne s'arrêtent pas là. Elle veut voir une ligue entière prendre forme autour de son équipe, avec des joueuses provenant des quatre coins du pays. « Je veux permettre à plus de filles de découvrir ce sport. Elles ne sont pas obligées de devenir des footballeuses, il y a tellement d'autres choses à accomplir. Rien n'est impossible. »