Le pack Nike Mad 90 : des versions futuristes de la Air Max qui célèbrent le passé du foot

Air Max 90 Hypervenom : la Air Max 90 Hypervenom s'inspire de la Hypervenom d'origine, une chaussure Nike iconique lancée en 2013 pour les athlètes qui voulaient dominer le jeu. Cette nouvelle silhouette combine l'ADN de la chaussure de foot Hypervenom d'origine et de la Air Max 90. Son design affirmé orange et noir est caractérisé par des perforations sur l'ensemble de la chaussure et un graphisme de squelette orange se détachant sur le noir, comme sur le modèle d'origine.

Inspiration des vêtements assortis : Los Angeles, symbole d'expression personnelle, de détermination et de force communautaire, se reflète dans les vêtements assortis à la Air Max 90 Hypervenom.

Air Max 90 Mercurial : la Air Max 90 Mercurial s'inspire de la Mercurial Vapor 2002, une chaussure de foot légendaire qui a redéfini la notion de vitesse pour les athlètes comme pour les fans. La silhouette Air Max 90 repensée présente des lignes fluides et des teintes changeantes similaires à celles de la Mercurial d'origine. Le Swoosh blanc ressort sur le fond noir de la chaussure, et la languette noire rappelle également le modèle de référence. Les touches de vert kaki des premiers crampons apparaissent dans l'unité Air de la sneaker. Des touches d'orange viennent subtilement enrichir la version.

Inspiration des vêtements assortis : le sportswear coordonné célèbre l'essor de la popularité internationale de la culture coréenne.

Air Max 90 Total Laser 90 : la Air Max 90 Total Laser 90 s'inspire de la Total 90 Laser, une chaussure emblématique qui incarnait le style de jeu de nombreux grands joueurs de foot au début des années 2000. Avec ses touches de jaune vif et de noir, accompagnées de son Swoosh noir, la Air Max Laser 90 évoque les anciens crampons de la collection Air Max. D'autres éléments font écho au modèle d'origine, comme le graphisme de squelette culte, que l'on peut voir sur la version Air Max à travers la semelle extérieure en caoutchouc transparent. L'empeigne de cette nouvelle version exclusive est entièrement noire, tout comme les crampons légendaires auxquels elle fait référence, avec un style plus bas en hommage à l'original. Sur le talon, le logo Total 90 est noir, remplaçant le traditionnel écusson Nike Air. Une touche de rouge derrière la languette remplace les doublures rouges d'origine en tant qu'élément de liaison.

Inspiration des vêtements assortis : le jaune se distingue dans les vêtements Total 90, qui rappellent les tenues de foot Nike du début des années 2000 ayant popularisé la culture du foot anglais dans le monde entier.

Air Max 90 Tiempo : la Air Max 90 Tiempo renoue avec l'énergie initiale de la Nike Tiempo de 2005. Cette interprétation moderne de la Air Max 90 reprend le cuir haut de gamme, les surpiqûres, le matelassage en losange et la doublure du col caractéristiques de la Tiempo d'origine, avec un design contemporain qui dégage une aura rebelle. Elle est de couleur noire et présente un Swoosh blanc, tout comme la version de référence, avec des touches de vert pour un éclat subtil.

Inspiration des vêtements assortis : le sportswear Tiempo coordonné rend hommage à la culture foot et intègre une influence punk rock chinoise edgy.