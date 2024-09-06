La collection Nike Women by Yoon mêle sportswear, style et expression personnelle
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La mode et le tennis se rencontrent dans une nouvelle collaboration entre la créatrice Yoon Ahn et la star du tennis Naomi Osaka.
- La dernière collaboration en date de Nike avec la créatrice de mode Yoon Ahn a donné naissance à Nike Women by Yoon, une collection pour femme qui revisite complètement des vêtements de tennis traditionnels.
- Dans le cadre de cette collaboration, la créatrice a aussi travaillé avec Naomi Osaka pour concevoir des tenues de compétition personnalisées pour le retour de la joueuse de tennis dans le célèbre tournoi américain.
- Certains articles de la collection Nike Women by Yoon sont sortis le 27 août 2024 sur nike.com et dans certains magasins Nike.
Dans le monde entier, les femmes sportives qui aiment avoir du style vont être ravies. La dernière collaboration en date de Nike avec la créatrice de mode Yoon Ahn a donné naissance à Nike Women by Yoon, une collection de vêtements mêlant féminité, individualité et sport.
La créatrice a entièrement revisité des pièces inspirées du tennis en s'appuyant sur les couleurs des uniformes scolaires rétro et les vêtements de sport traditionnels. Résultat : des modèles au look ado rebelle (cardigans, jupes de tennis, polos, vestes universitaires et brassières de sport). Les détails vintage revisités, comme les écussons universitaires en chenille et YA pour les logos Nike Court, apportent un style tennis traditionnel avec une touche d'originalité actuelle. Coupes inattendues. Mélange de touches traditionnelles et modernes. Ces pièces peuvent être portées sur le court ou au quotidien, ensemble ou séparément.
Autre détail, mais pas des moindres : Nike et Yoon Ahn ont travaillé avec la championne de tennis Naomi Osaka pour son retour sur les courts à l'occasion du célèbre tournoi américain, son premier championnat depuis son accouchement en juillet 2023. Ensemble, ils ont dessiné des tenues de compétition uniques. Les looks personnalisés de Naomi sont à dominance verte et noire, avec des robes haute performance, des jupes et des vestes avec de grands nœuds représentant son style de jeu unique.
« Je me transforme quand j'entre sur le court, et je prends beaucoup de plaisir à jouer, alors je veux vraiment que toutes les personnes qui voient ma tenue ressentent ce sentiment », explique Naomi Osaka sur sa vision des tenues de compétition.
La campagne de la marque s'appuie sur les thèmes déjà vus dans les précédentes collaborations entre Nike et Yoon Ahn, en particulier dans la collection de foot Nike x Ambush 2023, qui exploitait la vision unique de la créatrice sur la féminité, la mode, les fans de foot et la culture populaire. Avec Naomi Osaka comme égérie de la campagne et Yoon Ahn comme créatrice, Nike réunit deux grands noms du sport et de la mode qui cassent les codes. Le but ? Créer des modèles qui permettent aux femmes de se transcender et d'exprimer leur personnalité unique et leur style bien à elles.
« Ce sont les femmes qui dirigent le monde et je voulais montrer ça dans la tenue que Naomi porte sur le court et aussi dans la collection, indique la créatrice. Pour son look, Naomi a présenté une vision et c'était à moi de créer quelque chose qui lui donne du confort et de l'assurance quand elle entre sur le court. Il faut qu'elle puisse se donner à 100 %. La collection est une extension de cette idée et permet aux femmes de faire ressortir leur caractère et leur style personnel. »
Certaines pièces de la collection Nike Women by Yoon sont sorties le 27 août 2024 sur nike.com et dans quelques magasins Nike. Mais d'autres vont faire leur apparition prochainement.