Nike SB présente sa première chaussure en collaboration avec Leo Baker

Nike SB présente sa première chaussure en collaboration avec Leo Barker
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Nike SB React Leo : le parfait mélange de résistance et de fonctionnalité
Publication du contenu d'origine : 12 septembre 2023
Pour sa première collaboration avec le skateur pro Leo Baker, Nike SB dévoile la React Leo, une chaussure unisexe qui associe résistance et dernières technologies.
« Je voulais une chaussure fonctionnelle avec des détails originaux et un côté stylé. Mais surtout, je voulais qu'elle soit parfaite pour le skate », explique Leo.
Pour cela, la Nike SB React Leo intègre une empeigne en cuir de qualité avec du daim au niveau des zones d'usure pour plus de résistance. Le col mi-montant apporte un confort immédiat. De quoi perfectionner tes tricks sans attendre.
« Les coutures triplement renforcées protègent le côté et la pointe de la chaussure (à toi les ollies). On retrouve aussi une semelle cupsole vulcanisée, une semelle intermédiaire Nike React réactive pour plus d'adhérence, de sensations sur la planche et d'amorti », dévoile Nike dans un communiqué de presse annonçant la sortie de la chaussure.
Pour le côté « stylé », la chaussure présente un passepoil et une boucle ruban au talon avec le monogramme « Leo » ton sur ton. « Avec les renforts et la pointe, on a trois couches de matières… de quoi résister pendant longtemps ! Les triples surpiqûres sur la pointe la rendent vraiment plus résistante, assure Leo. Je voulais qu'elle dure longtemps et qu'elle soit tout de suite confortable pour un petit trick dès sa sortie de la boîte. Cette nouvelle semelle cupsole vulcanisée est parfaite pour ça. C'est tout ce dont j'ai toujours rêvé, réuni dans une seule chaussure. J'en suis super fier. »
La Nike SB React Leo est disponible depuis le 15 septembre, sur nike.com et dans certains magasins de skate.