La Ja 3 est la chaussure la plus personnalisée de Ja Morant à ce jour

Plus tard, Ja s'est rendu au siège de Nike à Beaverton, dans l'Oregon, avec sa famille, pour une réunion plus approfondie. Au cours des sessions, Ja n'a pas seulement donné son avis. Il s'est impliqué. Il a participé activement, lançant des idées sur un tableau blanc aux côtés de l'équipe de design et illustrant à l'aide de peinture en aérosol. Ce changement a déclenché quelque chose de nouveau. Et cela a conduit à la chaussure Ja la plus personnalisée à ce jour.

Lorsque Ja a dessiné une Swoosh, il ne l'a pas faite de la manière habituelle. Il l'a inclinée, en diagonale, de manière audacieuse et intentionnelle. Nethongkome l'a remarqué tout de suite. Pourquoi cette inclinaison ? Cela fait écho à l'inclinaison de la lettre « J ». L'ajout de la lettre A, alignée juste à côté, est devenu la décision de Kismet Design d'unir une signature Nike et la marque personnelle de Ja. Le détail qui fait toute l'originalité de la Ja 3 a d'abord été imaginé par Ja lui-même.

En tant que premier athlète signature de la génération Z de Nike Basketball, Ja réécrit non seulement les règles du jeu, mais aussi les règles du processus créatif, et développe à son tour une chaussure avec laquelle tout joueur peut entrer sur le terrain en toute confiance.