La collection Nike Football x LEGO® pour enfant rend le foot encore plus fun
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Nike Football et le groupe LEGO s'associent pour proposer une collection enfant qui célèbre la culture foot. Elle revisite dans un style LEGO® rigolo des modèles Nike Football légendaires, l'emblématique Air Max 95 ainsi que des tenues de foot et des articles sportswear.
- La collection Nike Football x LEGO® propose des chaussures de foot originales ainsi que des chaussures et des vêtements pour enfants inspirés du football, avec des couleurs vives, des formes amusantes et des imprimés et motifs animaliers captivants inspirés des créations LEGO.
- La collection comprend les chaussures de foot Jr. Mercurial et Jr. Tiempo Streetgato, deux nouvelles versions de la Air Max 95 adaptées aux enfants, des tenues de foot et des vêtements de sport inspirés du football.
- Les maillots et les shorts sont équipés de la technologie de refroidissement Aero-FIT de Nike pour garder les enfants au frais et au sec, tandis que la nouvelle chaussure Mercurial est équipée d'une technologie de performance axée sur la vitesse.
- Sortie le 4 juin 2026, la collection est maintenant disponible dans le monde entier sur nike.com, LEGO.com et chez certains revendeurs.
Avec l'effervescence qui entoure le foot à l'été 2026, les enfants peuvent désormais passer à l'action avec la Nike x LEGO® Football Collection, disponible dès maintenant dans le monde entier. Cette toute dernière collaboration entre Nike et le groupe LEGO apporte une touche créative, ludique et dynamique aux équipements Nike Football, encourageant les enfants à exprimer leur personnalité unique à travers des couleurs vives et un design affirmé. Alliant les innovations de design LEGO à la technologie de performance Nike sous la forme de chaussures et de vêtements de sport, la collection propose des articles pour tous les jeunes fans de football et/ou de LEGO.
Dans le cadre de la campagne de la marque, les emblématiques figurines sont le clou du spectacle, vêtues des vêtements et accessoires de la nouvelle collection Nike Football.
« Côté football, Nike a toujours été synonyme de créativité et d'instinct », explique Andre Simmons, directeur artistique des initiatives de la marque chez Nike. « Nous voulons rappeler aux enfants que le football est un sport amusant. Pour les fans de longue date, nous leur remémorons la joie qu'ils ont ressentie en regardant leurs joueurs préférés réaliser ces exploits inimaginables. Il y en a pour tous les goûts. »
De quoi est composée la Nike Football x LEGO® Collection ?
La collection pour enfants comprend deux types de chaussures de foot différents, deux nouvelles versions de la très populaire sneaker lifestyle Air Max 95, des tenues de foot, des maillots, des shorts, des vêtements de sport et des accessoires.
Chaussures de foot
Au cœur de la collection, ces deux chaussures de football réinterprètent de manière adaptée aux enfants deux modèles emblématiques de Nike. Elles encouragent une nouvelle génération de fans à vivre le football à leur manière, en exprimant leur énergie et leur créativité.
Jr. Mercurial Vapor Pro et Academy : les chaussures Jr. Mercurial Vapor Pro et Academy sont conçues pour la vitesse et le show. On peut les utiliser sur terrain sec et d'autres surfaces extérieures. Ornées d'un motif de panthère en briques LEGO®, ces chaussures sont disponibles en rose vif avec un Swoosh orange et en violet avec un Swoosh vert fluo.
Jr. Tiempo Streetgato : la Jr. Tiempo Streetgato affiche également un look affirmé en orange, noir et blanc. D'inspiration street, elle attire l'attention avec ses imprimés captivants en briques LEGO et ses détails métalliques. Cependant, contrairement aux Jr. Mercurial Vapor Pro et Academy, la Jr. Tiempo Streetgato est conçue pour le football en salle et les matchs à effectifs réduits.
Chaussures lifestyle
Deux nouvelles versions de l'emblématique Air Max 95 adaptées aux enfants incarnent la culture du football.
Vêtements
Des tenues et vêtements de football assortis permettront aux enfants d'afficher leur style tout en restant au frais, à l'aise et en confiance sur le terrain.
Tenues de match Aero-FIT : intégrant Nike Aero-FIT, la technologie de refroidissement innovante de la marque, ces tenues garderont les enfants au frais et au sec toute la journée. Les maillots et les shorts assortis affichent des motifs de jaguar, de dendrobate, de briques LEGO et des écussons irisés très design. L'influence de LEGO se retrouve également dans les éléments inspirés des figurines et les motifs de briques LEGO réalistes qui ressemblent à des photographies.
Maillot Hollywood Keepers : avec son motif inspiré des briques LEGO, ce maillot exclusif est le point fort de la collection de vêtements.
Modèles et accessoires sportswear : d'autres vêtements de sport, dont les détails seront dévoilés dans les semaines à venir, viennent compléter la collection.
Où acheter la collection
La collection Nike Football x LEGO® est maintenant disponible sur nike.com, LEGO.com et chez certains revendeurs après son lancement mondial le 4 juin 2026.
FAQ
Quelles chaussures sont incluses dans la collection Nike x LEGO® ?
La collection Nike Football x LEGO® comprend deux nouvelles chaussures de foot Nike pour enfants : la Jr. Mercurial et la Jr. Tiempo Streetgato. En outre, la collection comprend deux nouvelles versions de la Nike Air Max 95 en tailles enfant.
Qu'est-ce que la technologie Aero-FIT ?
Aero-FIT, présente dans les maillots et les shorts Nike x LEGO, est la technologie de refroidissement innovante de Nike, conçue pour vous permettre de rester au frais et au sec lorsque vous transpirez. Fabriquée entièrement à partir de déchets textiles, cette matière performante haut de gamme est également respectueuse de l'environnement.
Où puis-je acheter la Nike x LEGO® football collection ?
La collection football Nike x LEGO est vendue sur nike.com, LEGO.com et chez certains revendeurs.
La collection football Nike x LEGO® est-elle disponible en dehors des États-Unis ?
Oui, cette collaboration entre Nike et Lego est disponible dans le monde entier.