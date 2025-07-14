Sortie de la Air Jordan 40 révolutionnaire

L'AJ40, conçue pour la nouvelle génération de joueurs
Actus produits
Pensée pour la réactivité avec un style classique, cette chaussure est faite pour le basket.
La meilleure chaussure de basket apporte un soutien vital sur le terrain, vous aidant à sauter, à vous arrêter et à changer de direction en un instant. Les meilleures chaussures vous permettent de vous concentrer sur votre jeu, et non sur vos chaussures.
Les Air Jordan de Nike sont un incontournable sur le terrain depuis quatre décennies, et établissent la norme en matière de technologie innovante sans sacrifier le style. Au fil du temps, ces chaussures ont été continuellement améliorées pour s'assurer qu'elles restent restent les meilleures de leur catégorie. Aujourd'hui, la franchise Air Jordan s'enrichit d'un nouveau modèle à la pointe de la technologie : l'AJ40.
La Air Jordan 40 s'appuie sur l'héritage Jordan, avec de nouvelles variations pour rendre cette chaussure de match unique en son genre. La AJ40 est pensée pour la réactivité, avec une sensation explosive qui vous aidera à maîtriser le terrain, et à déjouer vos adversaires, avec facilité.
La AJ40 fait passer la mythique Air Jordan, lancée par Michael Jordan il y a 40 ans, au niveau supérieur. Elle offre des clins d'œil subtils au passé, associés à des améliorations modernes pour répondre aux besoins de la nouvelle génération de basketteurs.
Pour la première fois dans l'histoire de Nike, la Air Jordan 40 est dotée de la mousse Nike ZoomX sur toute la longueur, avec une unité Zoom Strobel complète. La technologie d'amorti de la chaussure est ainsi positionnée directement sous la tige pour une réactivité optimale. La mousse ZoomX est la mousse la plus légère et avec la meilleure propulsion de Nike, offrant aux joueurs un retour d'énergie de 85 % pour alimenter continuellement leur jeu.
La mousse entre déjà dans l'histoire pour son rôle dans les performances record des athlètes Nike. Associée à la technologie Zoom Strobel, cette toute nouvelle combinaison crée une sensation de légèreté et de rebond sous le pied pour soutenir les mouvements explosifs sur le terrain. Jason Mayden, Chief Design Officer de Jordan Brand, appelle cette chaussure « l'Air Jordan du futur ».
L'adhérence étant cruciale sur le terrain, l'AJ40 propose une semelle extérieure dotée d'un motif d'adhérence unique avec des angles à 40 degrés pour vous aider à démarrer, à vous arrêter et à changer de direction en un instant. La toile de la chaussure offre un maintien à 360 degrés pour une sensation de maintien, permettant à votre chaussure de travailler avec vous, et non contre vous, même lorsque vous redirigez votre puissance à grande vitesse.
La tige haute se situe légèrement plus bas sur la cheville que sur certains modèles Jordan précédents, tout en offrant un soutien optimal pour les mouvements multidirectionnels. L'effet visuel de la chaussure épurée est également époustouflant, avec le logo classique Jumpman sur le devant et au centre.
Bien sûr, le style ultra-moderne de la chaussure attire également l'attention. Sa silhouette élégante reprend le look classique de la Air Jordan tout en faisant évoluer son design. En un clin d'œil subtil à des décennies de grandeur, le logo de la chaussure est entièrement composé d'angles à 40 degrés, un thème qui se reflète dans le motif d'adhérence de la semelle extérieure.
Attendez-vous à voir l'AJ40 sur le terrain cette saison. « Je suis super impatient de porter la Air Jordan 40 sur le terrain cette saison, affirme Paolo Banchero, athlète Jordan. « C'est vraiment la paire parfaite pour le basket d'aujourd'hui. Non seulement elle est stylée, mais elle réunit aussi toutes les innovations Jordan. L'attention portée aux détails côté performance me permettra d'améliorer mon jeu. Je suis fier de représenter le Jumpman, symbole ultime de l'excellence. »
Les Air Jordan 40 sont disponibles en neuf coloris, ce qui vous permet d'assortir vos chaussures à votre équipe, ou simplement à votre style. Bien que ces chaussures aient été conçues pour les jours de match, elles offrent suffisamment de confort, de soutien et de style pour vous accompagner tout au long de vos longues journées debout.
La toute nouvelle Air Jordan 40 sera disponible le 12 juillet 2025 sur jordan.com et chez certains revendeurs.