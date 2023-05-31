La silhouette et la coupe du vêtement doivent permettre une grande liberté de mouvement. Il te faut des pièces amples, extensibles dans les quatre directions et qui bougent avec toi pour t'aider à négocier les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Autre caractéristique essentielle : la résistance du tissu. Les trous et les accrocs sont monnaie courante quand on fait de la randonnée. Les branches d'arbres, broussailles et autres peuvent faire des dégâts sur les matières fragiles, alors opte pour des vêtements robustes et résistants à l'usure.

Il y a aussi une technique pour composer une tenue de randonnée fonctionnelle et stylée. Joue avec les coupes et les proportions : un haut légèrement plus ajusté se mariera très bien avec un short ample ou un pantalon de randonnée, et inversement. Un legging de randonnée ira très bien avec un t-shirt plus ample, un haut large en tissu Fleece ou un sweat oversize. Étant donné que tu devras superposer plusieurs couches de vêtements, veille à pouvoir en enlever ou en rajouter facilement.

Les chaussures, chaussettes, bonnets et casquettes, lunettes de soleil et sacs à dos te permettront de rajouter des touches de couleur plus voyantes si ta tenue est plutôt sobre. Conseil : il est généralement plus facile de porter des tons neutres qui vont avec tout que des couleurs vives comme du rouge, du jaune ou du vert citron. Si tu aimes avoir un style affirmé, opte pour un look color-block ou monochrome très dynamique.

Voilà comment faire de la randonnée en pleine nature et avec style. Pour compléter tout ça, tu trouveras ci-dessous cinq tenues de randonnée pour différentes saisons et conditions météo, ainsi que des conseils pour des chaussures et des équipements de choix.

(Contenu apparenté : Les bienfaits de la randonnée selon les pros)