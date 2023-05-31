Comment s'habiller pour une pool party : six idées de tenues pour les fêtes d'été

L'été est généralement synonyme de pique-niques au parc, de sorties chez le glacier, mais aussi parfois de pool party ! Quand on t'invite à passer la journée entre potes au bord d'une piscine, ta tenue doit être à la fois stylée et décontractée.

Une bonne tenue de pool party ne se limite pas à un maillot de bain fun. Il faut faire preuve de créativité. Tu dois choisir sur quel type de look tu veux miser, comme un haut et un bas ton sur ton de type désert, ou des motifs tropicaux et colorés. Sans oublier d'autres articles pour compléter la tenue ! Par exemple, si du sport est au programme de la pool party, comme un match de volley ou de pickleball, il te faudra un short de sport et un haut de maillot de bain offrant un bon maintien.

Côté accessoires, opte pour un tote bag ou un sac à dos suffisamment robuste pour contenir tous tes essentiels (crème solaire, snacks, boissons…). Veille à choisir un modèle qui résiste un peu à l'humidité, sinon… gare aux bombes ! Tu risques de l'abîmer.

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Pense bien à consulter la météo avant de composer ta tenue de pool party. Prends note des éventuelles chutes de température après le coucher du soleil, surtout si la piscine où tu comptes aller est encore ouverte à la nuit tombée. En termes de style, le plus important est de décider sur quel article de ta tenue tu souhaites mettre l'accent : le maillot de bain, les vêtements, les sneakers ou les autres accessoires (imperméables) ?

Pour protéger ton visage et tes yeux des puissants rayons du soleil en milieu de journée, pense à mettre un bob, une casquette de baseball anti-transpirante et des lunettes de soleil aux verres teintés. Si tu comptes juste te prélasser sur une chaise longue, pas besoin de plus.

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