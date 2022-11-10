Idées de tenues de maternité Nike

Les meilleures tenues de maternité peuvent être portées pour toutes sortes d'activités. Et quelques basiques, comme ces incontournables Nike, peuvent faire partie de votre quotidien. Conçues dans un souci de durabilité et avec des matériaux anti-transpirants, ces tenues de maternité Nike sont faites pour vous accompagner pendant la grossesse et la période post-partum.

La plupart de ces tenues font partie de l'initiative Nike Move to Zero, qui réduit les émissions de carbone et les déchets en utilisant des bouteilles en plastique et des tissus recyclés. Ces tenues de maternité sont également fabriquées à partir de la technologie Nike Dri-FIT, qui permet d'éviter la transpiration tout en favorisant la liberté de mouvement.

(Contenu apparenté : Tenues d'entraînement de maternité confortables pour chaque trimestre)