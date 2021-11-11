Tenues de running pour tous les temps pour femme

Des tenues de running pour Femme, quelle que soit la météo
Conseils mode
Vous ne savez pas quoi porter pour votre prochain run ? Découvrez ces idées de tenues pour Femme, composées pour s'adapter à la météo.
Que vous soyez une runneuse débutante à la recherche de conseils ou une compétitrice aguerrie en quête d'inspiration, vous devez bien choisir la tenue que vous portez pendant vos runs. Inutile de faire des compromis, style et confort peuvent être tous deux au rendez-vous. Voici quelques-unes de nos tenues de running pour Femme préférées, composées pour s'adapter à la météo.
Que porter par temps froid ?
L'idée de courir par temps froid n'est pas toujours motivante. Mais tant que vous disposez de l'équipement adapté, rien ne vous empêche d'enchaîner les kilomètres. Les conditions météo ne doivent pas représenter un frein. Voici un exemple de tenue pour courir par temps froid.
- Vêtement première couche à manches longues : un vêtement première couche est conçu pour offrir un effet seconde peau et conserver la chaleur au plus près de votre corps.
- Haut ou débardeur : enfilez un haut ou un débardeur par-dessus votre vêtement première couche à manches longues. Cette stratégie permet de renforcer l'isolation tout en laissant votre peau respirer.
- Legging : un legging à la coupe ajustée vous permettra de garder les jambes au chaud.
- Pantalon ou short : selon la température extérieure, il pourra être judicieux de porter un deuxième bas en superposition. Enfilez un short ou un pantalon ample par-dessus votre legging pour bénéficier d'un maximum de chaleur.
- Sweat à capuche ou veste : un pull ou un sweat à capuche à zip d'épaisseur moyenne agira comme une couche intermédiaire qui conserve la chaleur émise par le corps. Si la météo l'exige, vous pouvez aussi enfiler une veste en guise de couche extérieure.
Que porter pour courir par temps chaud ?
Lorsqu'il fait chaud, nous vous recommandons de porter une tenue de running pensée pour vous garantir un maximum de fraîcheur. Finies les superpositions, ici on se découvre pour laisser la peau respirer !
- Short ou legging : selon vos préférences, choisissez un short ou un legging pour vos runs. Si vous préférez les leggings, optez pour un modèle fabriqué dans une matière anti-transpiration, comme le tissu Nike Dri-FIT. Les tissus en polyester évacuent la transpiration de votre peau pour qu'elle s'évapore, vous garantissant ainsi une fraîcheur optimale.
- Brassière de sport : une brassière de sport peut suffire lorsqu'il fait très chaud ou que vous réalisez des longs runs. Les brassières de sport Nike Dri-FIT Swoosh sont fabriquées avec des fibres anti-transpiration à séchage rapide, un gage de fraîcheur et de confort. Ces modèles présentent également une poche dotée d'une ouverture sur le dessus qui vous permet de ranger vos affaires, comme des clés ou un téléphone.
- Débardeur : laissez vos bras respirer avec un débardeur Nike. Que vous optiez pour un modèle court ou long, les deux iront parfaitement par-dessus une brassière de sport pour vous offrir une protection optimale.
Que porter par temps de pluie ?
Pour courir lorsqu'il pleut, l'idéal est de porter des vêtements qui vous permettent de rester au sec, ainsi que des chaussures offrant une excellente adhérence.
- Veste imperméable : il s'agit sans doute de l'équipement le plus important pour courir par temps pluvieux. De nombreuses vestes de running Nike sont conçues en tissu tissé déperlant et présentent une capuche pour vous garder au sec pendant des kilomètres.
- Chaussures de running : selon la nature du terrain sur lequel vous allez courir, il vous faudra des chaussures de running qui vous garantissent une adhérence suffisante pour ne pas glisser lorsque le sol est humide.
- Running sur route : recherchez des modèles intégrant de la mousse Nike React et la technologie Zoom Air. Ils vous aideront à garder une foulée fluide. Privilégiez un modèle avec une semelle extérieure avec motif d'adhérence Storm-Tread. Ce motif présente de nombreux ergots et un canal d'évacuation de l'eau pour vous offrir une accroche infaillible sur la route.
- Pour le trail : optez pour des chaussures équipées de la technologie GORE-TEX ainsi que d'ergots inspirés des vélos sur la semelle extérieure, qui assurent une excellente stabilité sur les terrains instables. L'empeigne GORE-TEX offre une protection infaillible contre la pluie et le vent tout en restant légère.
- Superposez les vêtements : le fait de superposer les couches de vêtements fins, tels qu'une brassière d'entraînement, un tee-shirt et une veste de pluie, devrait suffire à vous protéger des intempéries sans vous étouffer ni vous faire transpirer. De plus, cette approche vous permet d'ajuster le nombre d'épaisseurs lorsque vous avez commencé votre run.
Que porter pour des runs de haute intensité ?
Les long runs ne vous disent rien ? C'est peut-être que vous préférez les entraînements fractionnés haute intensité ou les exercices de sprint. Ces types d'entraînement requièrent un équipement spécifique.
- Brassière pour les sports à fort impact : les brassières de sport Nike à maintien supérieur vous offrent le plus haut niveau de maintien avec une sensation de compression et un rebond minimal. Les bonnets moulés adaptés à vos formes et l'ajustement dans le dos vous permettent de bénéficier d'un confort optimal, sans vous empêcher de respirer.
- Legging : Nike propose une vaste gamme de leggings d'entraînement pour Femme, vous trouverez donc à coup sûr un modèle qui vous plaira. Offrant un effet seconde peau, ces leggings sont parfaits pour les exercices de haute intensité. Ils accompagnent chacun de vos mouvements et restent bien en place.
- Chaussures de running : il vous faut des chaussures de running qui amortissent les chocs générés par les runs de haute intensité. Regardez du côté des chaussures de running portant la mention Nike React ou Flyknit. Elles sont légères et présentent de la mousse résistante qui assure une foulée fluide. Comme il y a moins de matière entre la semelle de propreté et la semelle intermédiaire, votre pied est plus proche de la mousse, pour une foulée plus réactive que jamais. De plus, la mousse est suffisamment épaisse pour vous garantir confort et souplesse pendant les entraînements à fort impact et les longs runs.