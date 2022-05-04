Sept idées cadeaux Nike pour la fête des Pères
Guide d'achat
Trouvez votre bonheur parmi ces idées cadeaux pour la fête des Pères, que le vôtre soit un fan de sport ou un féru de sneakers.
Pour la fête des Pères, sortez des sentiers battus. Que vous cherchiez un cadeau pour l'inspirer à pratiquer son activité préférée ou pour vous rapprocher autour d'un intérêt commun, découvrez nos sept idées cadeaux pour cette année.
1. Pour les papas adeptes de running : des équipements Nike Dri-FIT
Nous proposons de nombreux équipements de running Nike Dri-FIT pour compléter la garde-robe de running de votre papa, des casquettes et chaussettes aux vêtements de running haute performance. Les chaussettes Nike Dri-FIT changent la donne pour les runners, car elles favorisent l'évacuation de l'humidité, limitant ainsi la transpiration et les mauvaises odeurs au niveau des pieds après un run. Un autre accessoire indispensable : une casquette de running Nike Dri-FIT. Celle-ci permet de réguler la transpiration grâce à une absorption rapide et à un design aéré, tout en protégeant du soleil.
Vous pouvez également opter pour un haut ou un pantalon de running Nike Dri-FIT. Un vêtement première couche respirant à manches longues ou un pantalon de running léger avec des poches lui permettra de braver les éléments pendant les journées plus fraîches.
2. Pour les papas fans de sport : des équipements de fan Nike
Si vous avez grandi dans une maison ou une communauté où le sport tient une place primordiale, nos nouveaux équipements de fan feront un cadeau idéal pour votre père. Qu'il soit passionné de football universitaire, fan d'une équipe professionnelle ou d'un athlète en particulier, trouvez-lui le maillot, la casquette ou le tee-shirt idéal pour afficher son soutien. Encore mieux : si votre père préfère les expériences, achetez-lui un équipement de fan ainsi qu'une paire de tickets pour un match.
3. Pour les papas amateurs de sneakers : une paire de Air Force 1
Une paire de Air Force 1 classiques fera plaisir à coup sûr aux aficionados de sneakers. S'il n'en a pas encore, offrez-lui une paire de Air Force 1 toutes blanches qu'il pourra associer avec n'importe quelle tenue. Ou surprenez-le avec une combinaison de couleurs unique qu'il n'a encore jamais portée. Si vous souhaitez un cadeau encore plus personnel, découvrez nos options de personnalisation avec Nike By You.
4. Pour les papas qui vont à la salle de sport : du matériel pour s'entraîner à la maison
Si votre papa aime aller à la salle de sport, offrez-lui du matériel pour qu'il puisse s'entraîner à tout moment. Choisissez un équipement d'entraînement polyvalent, comme un medecine ball, des bandes de résistance, des barres pour faire des pompes ou un rouleau en mousse, pour permettre à votre père de rester en forme sans avoir à quitter la maison.
5. Pour les papas amoureux de plein air : la collection Nike ACG
La collection Nike All Conditions Gear (ACG) est conçue pour les aventures en plein air. Si votre père aime se détendre en pratiquant la randonnée, le trail, le VTT ou le camping, offrez-lui une paire de chaussures ou un vêtement ACG pour le motiver lors de sa prochaine expédition en pleine nature. De nombreux modèles sont fabriqués avec des matières durables, telles que des fibres de polyester recyclé provenant de bouteilles en plastique qui sont nettoyées, broyées en flocons puis transformées en granulés. Ces granulés sont ensuite chauffés et filés pour obtenir un nouveau fil de haute qualité. Quoi de mieux pour les papas soucieux de l'environnement ?
6. Pour les papas golfeurs : un nouveau haut de golf
Si votre papa est fan de golf, achetez-lui un nouveau polo de golf ou un vêtement première couche à manches longues pour son prochain match sur le green. Privilégiez un modèle souple et respirant équipé de la technologie Nike Dri-FIT qui lui apportera la liberté de mouvement nécessaire pour enchaîner les swings tout en évacuant la transpiration. De nombreux hauts de golf Nike présentent d'autres facteurs de performance pour un jeu impeccable, comme du mesh au niveau de la nuque (une zone particulièrement exposée à la chaleur lors des longues journées ensoleillées) et des coutures aux épaules légèrement dirigées vers l'avant pour ne pas le gêner lorsqu'il joue.
CONTENU APPARENTÉ : 5 idées de cadeaux pour les adeptes du golf, pour tous les budgets
7. Pour les papas férus de technologie : l'Apple Watch Nike
La dernière version de l'Apple Watch Nike ravira les papas technophiles qui souhaitent suivre leur progression et rester connectés. Certaines versions de la montre sont étanches jusqu'à 50 mètres, ce qui permet de la porter sous l'eau. Surprenez-le avec une montre capable de surveiller sa santé cardiaque grâce à des fonctionnalités intégrées qui signalent un rythme cardiaque irrégulier, trop lent ou trop rapide. Elle intègre aussi une boussole et un outil de calcul du dénivelé pour la randonnée ou le trail. La montre édition Nike se connecte en toute simplicité à l'application Nike Run Club pour les runs (ou marches) audio avec des athlètes et des coachs Nike.
Rédaction : Greg Presto