Sept idées cadeaux Nike pour les adeptes de baseball

Quand on a trouvé le bon modèle, un gant de baseball peut se porter pendant des années. Les gants de baseball Nike sont fabriqués dans un cuir qui s'assouplit facilement, avec de la peau de mouton au niveau de la paume et une lanière pour plus de confort et une meilleure absorption des chocs. Ils présentent aussi une lanière réglable pour un ajustement parfait et des lacets résistants qui dureront dans le temps.

(Contenu apparenté : Comment assouplir un gant de baseball ou de softball)

Si tu sais que la personne à qui tu veux faire un cadeau a déjà un gant de baseball fétiche, choisis plutôt une paire de gants de batting. Au niveau des paumes, les gants de batting Nike optimisent le confort et le contrôle de la batte. L'arrière des gants est conçu pour éviter les plis désagréables, les matières utilisées sont résistantes et surtout, les gants sont lavables en machine.