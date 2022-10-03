Une sélection de récits de Rebel Girls
Houda Loukili
Houda s'est essayée et a excellé dans tous les sports, mais sa vraie passion est le kickboxing. Première championne junior de kickboxing aux Pays-Bas à porter le hijab, Houda voulait changer le monde et s'est entraînée pour devenir pro. Toutefois, après un accident de voiture qui a changé sa vie à l'âge de 21 ans, elle a appris qu'elle ne pourrait plus monter sur le ring. Armée de sa détermination sans failles et de son amour du sport, Houda entraîne désormais de jeunes filles pour en faire de futures championnes.
Houda Loukili. Néerlandaise. Née le 18 septembre 1989. Illustration par Sarah Jones.
Houda vivait pour le sport. Foot, natation, judo : elle s'est illustrée dans tous les sports qu'elle a essayés. Un jour, elle a assisté à une démonstration de kickboxing à l'école. Alors âgée de 11 ans, Houda a été impressionnée par la vitesse des coups de poing et des coups de pied ! Quelques jours plus tard, elle s'est rendue au club de kickboxing de sa banlieue néerlandaise. Elle était la seule fille, mais cela ne l'a pas empêchée de monter sur le ring. Et puis, elle s'est mise à s'entraîner tout le temps, même en faisant la queue à la boulangerie !
À 14 ans, Houda a décidé de porter le hijab. Elle se sentait reconnaissante envers sa religion et sa communauté spirituelle, et le hijab lui a permis de créer un lien avec les deux. Bien que certaines personnes l'aient jugée, le hijab lui apportait un sentiment de puissance. Et un an plus tard, lorsqu'elle est devenue la première championne junior de kickboxing aux Pays-Bas à porter le hijab, c'était une victoire non seulement pour elle, mais pour toutes les personnes portant le hijab. « Je voulais changer le monde », déclare Houda.
« J'ai changé mes plans et j'ai transformé l'adversité en force. »
À l'université, elle a étudié la gestion du sport tout en s'entraînant pour devenir kickboxeuse professionnelle.
Elle emportait ses gants de boxe partout pour s'entraîner dès qu'elle sortait de cours. Sur le ring, dans la frénésie des coups, elle se sentait calme et forte. Elle avait trouvé sa place.
Mais à 21 ans, elle a subi un terrible accident de voiture. Lorsque les docteurs lui ont annoncé qu'elle ne pourrait plus concourir, elle s'est demandé : « Et maintenant ? ».
Houda s'est très vite rendu compte que le kickboxing pouvait toujours être au centre de sa vie, même si elle ne se battait plus sur le ring. Aujourd'hui, Houda entraîne de jeunes filles pour leur apporter force et confiance grâce au sport. Son rêve se poursuit chez les futures championnes qu'elle entraîne tous les jours.